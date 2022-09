Neues Auto für die Kobersdorfer Wehr

Werbung SPÖ Mittelburgenland Anzeige 13 Gemeinden, hunderte Menschen, unzählige gute Gespräche

Im Rahmen des Feuerwehrheurigens am Wochenende wurde das neue Kommandofahrzeug der Feuerwehr Kobersdorf offiziell in den Dienst gestellt. Der Ankauf erfolgte bereits 2021, das gebrauchte Mannschaftstransportfahrzeug wurde damals an die Feuerwehr Lindgraben übergeben.

Kommandant Gerhard Klafsky konnte beim Festakt zahlreiche Gäste begrüßen. Sein Stellvertreter Daniel Puhr erklärte, dass die Gesamtkosten des Fahrzeuges 85.000 Euro betragen haben, wobei 40.000 Euro vom Land gefördert wurden und 20.000 Euro von der Gemeinde. Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas meinte: „Durch dieses Auto ist die Einsatzbereitschaft in der Gemeinde und in der Region ein Stück mehr garantiert.“

Bürgermeister Andreas Tremmel führte aus: „Auf die Feuerwehr ist immer und überall Verlass. Wenn man sie braucht, ist sie immer da.“ Er erklärte außerdem, dass Kobersdorf einer der 16 Katastrophenschutzstützpunkte des Landes wird und die Feuerwehr dadurch noch mehr aufgewertet wird. Bezirkskommandant-Stellvertreter Gerald Schmidt betonte ebenfalls den Stellenwert der Feuerwehren: „Ohne Feuerwehren könnte in unserer Gesellschaft ein solch hoher Sicherheitsfaktor nicht erreicht bzw. aufrecht erhalten werden.“ Auch Landesrat Heinrich Dorner meinte in seiner Festsprache: „Ich bin überzeugt, dass die Feuerwehren auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden, wenn es darum geht, Katastrophen zu beseitigen.“

