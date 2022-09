Kainrath gegen Böhm in Lutzmannsburg

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Bei der Kommunalwahl im Herbst gehen dieses Mal nur zwei anstelle von drei Parteien ins Rennen um den Einzug in den Gemeinderat. Die Aktive Dorfliste (ADL) hat nämlich keine Kandidatenliste eingereicht und zieht sich aus der Politik zurück. Ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen der amtierende Ortschef, Roman Kainrath (SPÖ), der im Juli das Amt von Christian Rohrer (ADL) übernommen hatte, sowie Gemeinderätin Bettina Böhm (ÖVP).

Seitens der SPÖ wurde im Frühjahr eine Umfrage in der Gemeinde gemacht. „Wir haben dies in unser Wahlprogramm geschrieben und werden diese Themen versuchen umzusetzen“, so Kainrath. Zu den wichtigsten Punkten zählen: ein günstiger Zugang zu Gemeindehausplätzen, die Schaffung eines Tageszentrums für die ältere Generation, der Neubau eines Feuerwehrhauses in Lutzmannsburg, die Adaptierung des Feuerwehrhaus Strebersdorf, die Wiedergründung eines Verschönerungsvereines und eines Sportvereines sowie der Ausbau erneuerbarer Energie. Das Team der SPÖ spiegelt sowohl die jüngere als auch und die ältere Generation wider. „Das Ziel für die Wahl ist es, den Bürgermeistersessel zu behalten und die Mandatsmehrheit im Gemeinderat zu gewinnen. Das oberste Ziel ist jedoch für unsere Gemeinde nach dem 2. Oktober ein gutes Miteinander im Gemeinderat zu haben“, so Kainrath.

Ein zeitgemäßes Feuerwehrhaus ist auch der ÖVP ein wichtiges Anliegen. Ebenso möchte sich Bettina Böhm mit ihrem Team für die Modernisierung der Schule und des Kindergartens einsetzen. „Durch den Umbau des Gasthofes Pacher fehlt uns ein größerer Veranstaltungsraum. Um das Miteinander und somit das Dorfleben zu fördern, werden solche Räumlichkeiten benötigt“, meint Böhm.

Das Team der ÖVP besteht aus drei Kandidaten, die unter 35 Jahre alt sind, 40 Prozent Frauen unter den Top 10 und vier neuen Gesichtern. Das Ziel für die Wahl ist es, den Bürgermeistersessel zu erobern, Mandate dazuzugewinnen und die Gemeindepolitik vor die Landespolitik zu stellen, um das Beste für Lutzmannsburg- Strebersdorf herauszuholen.

Kandidaten und Ausgangssituation

LISTEN (AUSZUG)

SPÖ

1. Roman Kainrath, 2. Alfred Schneller, 3. Wolfgang Seidl, 4. Dietmar Hasler, 5. Mario Mayer, 6. Thomas Schlögl, 7. Michael Zeltner, 8. Harald Mayer, 9. Lukas Herold, 10. Nina Varga

ÖVP

1. Bettina Böhm, 2. Christian Stimakovits, 3. Stefan Toth, 4. Katharina Kainrath, 5. Wolfgang Toth, 6. Robert Schwabl, 7. Silvia Toth, 8. Daniel Gilschwert, 9. Rudolf Galuska, 10. Patricia Schlögl

KANDIDATEN FÜR DIE BÜRGERMEISTERWAHL

Roman Kainrath (SPÖ)

Bettina Böhm (ÖVP)

WAHLERGEBNIS 2017

SPÖ 6, ADL 5, ÖVP 4 Mandate

nach Stichwahl:

Christian Rohrer 62, 89 %,

Roman Kainrath 37,11 %

