Ateliertüren im Mittelburgenland standen offen

So konnten im Mittelburgenland das Lehmden Schloss Deutschkreutz, die Galerie Domnanovich in Großwarasdorf, das Lisztzentrum Raiding und die Blaudruckerei Koo in Steinberg-Dörfl besichtigt werden.

Dort standen auch die Türen des Ateliers von Gerhard Nestlang offen. „Wenn ich ein Bild male, kann ich nicht sagen, wie es ausgeht“, so der Künstler, der bis 23. Juni auch bei der Firma Face of Building in Dörfl seine oft auch sehr großflächigen Werke ausstellt.

In Oberpullendorf und Stoob gab es gleich Kunst im Doppelpack. Die Oberpullendorferin Anna Gruber zeigte Blumenaquarelle, Bilder von Venedig, altmeisterliche Ölmalerei und gespachtelte Porträts, die sie auch auf Auftrag von Fotos macht. „Ich will nicht immer dasselbe machen“, meint die Künstlerin, die besonderen Wert auf gutes Material legt. Als Italienfan ist auch die Toskana eines ihrer Lieblingsthemen.

Von Urlaubsreisen lässt sich auch Sonja Melchart-Ledl inspirieren. So präsentierte sie unter anderem von Grado inspirierte Meerbilder, aber auch Abstraktes in Acryl. „Ich male alles in Acryl und dann werden meine Bilder mit Kohle Pastell und Kreide grafisch überarbeitet, weil mich die Oberflächenstruktur interessiert“, schildert die Künstlerin.

Im Duo präsentierten sich Stefan Blagusz und Rene Radostics alias Krebsler & Plutzer in Stoob. Ihre Technik bezeichnen die beiden selbst als Acryl Mixed Media, wobei sie immer wieder auch collagenartig arbeiten. Die Besucher konnten sich auch selbst auf einem Gemeinschaftsbild verewigen.

Mit Malerrollen arbeitet zurzeit Künstlerin Annemarie Hollweck. Ihre Bilder auf handgeschöpftem Papier sind farblich und formal sehr reduziert, nur in Rot und Schwarz gehalten und an die chinesische und japanische Kalligraphie angelehnt. „ich bin eine Bauchmalerin, keine Kopfmalerin“, meint Hollweck über sich selbst.

Experimentierfreudig ist Susanne Dittrich unterwegs, die seit 2016 ein Atelier in Lockenhaus hat. Sie malt mit Acryl, wobei sie alles mögliche dazumischt wie Steinmehl, Rost, Patina, Wachs, Jute oder Alltagsprodukte.„Meine Bilder sind Spontankompositionen, da ist nix geplant“, so Dittrich, die seit 2006 künstlerisch tätig ist.

Im Schloss Deutschkreutz gab es zum letzten Mal die Möglichkeit die aktuelle Ausstellung von Anton Lehmden zu besichtigen. In den kommenden beiden Wochen werden die Bilder in neuen Konstellationen aufgehängt. „Es wird auch einige neue Werke zu sehen geben. Außerdem wird am 17. Juni auch ein neuer Werkkatalog präsentiert“, so Barbara Lehmden.

Auch Bettina Beranek öffnete am Sonntag ihr Atelier für Kunstfans in Deutschkreuz. Zu sehen gab es Cut out Bilder in Kombination mit Zeichnungen sowie Ölbilder auf Leinwand der Serien „Reality Check“ und „Schichtwechsel“.

Bei Herbert Reumann gab es abstrakte und geometrischen Konstruktionen und deren räumlichen Darstellung in seinen Werken zu bestaunen. Zudem faszinieren den Deutschkreutzer Künstler auch sogenannte raumfüllende Elemente wie Sessel, Tische und Schränke aus den 40er und 50er Jahren, die er im Jahr 2012 zu sanieren begann.

Daniela Flickentanz und Anne Eck luden in Weppersdorf nicht nur zur Ausstellung, sondern auch zum Live Painting, bei dem die beiden Künstlerinnen gemeinsam an einem Werk arbeiteten. „Wir fühlen uns in die andere ein und haben Respekt vor dem Schaffen der anderen“, erklärt Flickentanz.

In Tschurndorf begrüßte Eveline Anderle Besucher in ihrem Atelier. Ihre jüngsten, teils abstrahierten, Bilder zeigen Bäume, Seeorosen und Landschaften. Ab Mitte Juni kann man ihre Bilder auch im Krankenhaus Oberpullendorf bewundern.

Mit den politischen Ereignissen setzt sich Ilse Lichtenberger aus Markt St. Martin zurzeit auseinander. Auch sie zeigte Interessierten ihr Atelier.

