Lange Nacht der Keramik

Die Türen im Ceramico Campus öffneten sich, um Interessierten, potenziellen Schülern und Unterstützern einen Einblick in das Schulgebäude und die Werkstättenräumlichkeiten zu gewähren. Um den Besuch erstmals auch für Berufstätige und Nachteulen stressfrei zu gestalten, sah das Programm ein Abendprogramm mit reichlich Abwechslung vor.

Feldbrand unter freiem Himmel

Während Schüler und Lehrer in den Werkstätten und Klassenzimmern zeigten, was die Bereiche Fliese, Ofenbau und Keramik können, gab es auf dem Gelände einen historischen Feldbrand unter freiem Himmel zu beobachten. "Ich freue mich sehr, dass uns so viele Gäste bei der 'Langen Nacht der Keramik' besucht haben", blickt Schulleiterin Anita Wolf auf eine gelungene Veranstaltung zurück. Am Keramikbasar konnten sich die Besucher ein Souvenir mit nach Hause nehmen. Auch das leibliche Wohl der Gäste kam mit leckeren Eiaufstrichbroten und Pizzen aus dem hauseigenen Pizzaofen nicht zu kurz.

