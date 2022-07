Bezirk Oberpullendorf: 874 Flüchtlinge binnen 7 Tagen aufgegriffen

Werbung

In der Vorwoche wurden im Bezirk Oberpullendorf vom Österreichischen Bundesheer und von der Polizei insgesamt 874 Flüchtlinge aufgegriffen, darunter waren 14 Frauen und 27 Kinder.

Es handelt sich bei der Kalenderwoche 29 um die Woche, mit den meisten Flüchtlingsaufgriffen seit Beginn des Jahres. Die Zahlen der Geflüchteten stiegen im Laufe des Jahres insgesamt stark an und verdoppelten bzw. verdreifachten sich im Vergleich zum Jahresbeginn.

Aufgriffe entlang der Grenze

Die Geflüchteten wurden vor allem in Orten entlang der Grenze aufgegriffen, sehr viele in Nikitsch und Deutschkreutz. Weitere Flüchtlinge wurden in Lutzmannsburg, Frankenau und Klostermarienberg aufgegriffen. Die aufgegriffenen Personen waren überwiegend pakistanischer und indischer Nationalität. Auch Menschen aus Afghanistan und Syrien waren darunter.

Die Einsatzkräfte brachten die Aufgegriffenen in die burgenländischen Aufarbeitungszentren nach Eisenstadt, Schattendorf und Heiligenkreuz. Bisweilen wurden die Geflüchteten auch in andere Bundesländer gebracht, wenn zeitweise die Kapazitätsgrenze der Zentren im Burgenland überschritten war.

