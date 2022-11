Bezirk Oberpullendorf: Schon rund 26.000 Geflüchtete

Werbung

In der Vorwoche wurden im Bezirk 890 Geflüchtete aufgegriffen, darunter 28 Frauen und 39 Kinder. Die Aufgriffe fanden vor allem rund um die Gemeinden Deutschkreutz, Nikitsch, Lutzmannsburg und Frankenau statt. Aufgegriffen wurden hauptsächlich Syrer, Afghanen und Inder. Die Aufgegriffenen wurden in die Competence Center Eisenstadt, Schattendorf, Heiligenkreuz und Nickelsdorf gebracht.

Die größten Aufgriffe waren am 26. Oktober mit 36 Flüchtlingen in Deutschkreutz, am 27. Oktober mit 33 Personen in Frankenau, am 29. Oktober mit 31 und 32 Flüchtlingen in Deutschkreutz und am 31. Oktober mit 38 Flüchtlingen in Frankenau. In diesem Jahr sind bisher insgesamt rund 26.000 Personen bei rund 3.000 Einsätzen im Bezirk Oberpullendorf aufgegriffen worden, heißt es seitens des Bezirkspolizeikommandos. Auch fünf Schlepper wurden in der Vorwoche festgenommen. So wurden am 25. Oktober zwei Rumänen verhaftet, die in zwei Pkw je vier türkische Kurden über die Grenze bei Rattersdorf schleppen wollten. Sie wurden bei Grenzkontrollen angehalten.

Am 27. Oktober wurde eine Ukrainerin verhaftet, die neun syrische Flüchtlinge – sieben Männer, eine Frau und ein Kind – bei Neckenmarkt über die Grenze schleppte. Die Frau wurde festgenommen. Am selben Tag wurde auf ungarischem Staatsgebiet ein französischer Staatsbürger bei schlepperrelevanten Handlungen beobachtet. Die Polizei verfolgte ihn, mehrere Anhalteversuche schlugen fehl. Der 19-Jährige fuhr bei Lutzmannsburg über die Grenze. Bei Unterpullendorf rutschte er mit seinem Fahrzeug über die Böschung in eine Wiese und wurde von der Polizei festgenommen. In seinem Fahrzeug befanden sich 18 syrische und afghanische Flüchtlinge. Sonntagnacht wurde ein serbischer Schlepper in Deutschkreutz im Bereich des Grenzüberganges verhaftet. Er hatte zehn türkische Kurden über die Grenze geschleppt. Der Mann kam in die Justizanstalt Eisenstadt.

