Das Gewerbegebiet in Neutal beherbergt seit Dezember mit der „Alu Kreativ GmbH Kollarits“ einen weiteren Betrieb. Zum Leistungsspektrum der „Alu Kreativ GmbH Kollarits“ zählen unter anderem Zaunanlagen, Carports und Terrassendächer.

25 Jahre Erfahrung in der Branche

Das Team rund um Christiane Kollarits und Manfred Kollarits bilden weitere neun Mitarbeiter. „Wir befinden uns schon im Wachstum und es werden laufend Mitarbeiter eingestellt. Zudem wollen uns mit neuen Ideen weiterentwickeln, auf individuelle Kundenwünsche eingehen und unser Know-How von 25 Jahren Erfahrung einbringen“, erzählt Kollarits. Das Arbeitsgebiet erstreckt sich vom Burgenland, Niederösterreich und Wien bis hin in die Steiermark. Am Hauptstandort Neutal, den Kollarits perfekt, aufgrund der Anbindung an die S31 findet, befindet sich ein rund 170 Quadratmeter großer Schauraum. Ein weiterer Schaugarten im Freigelände ist in Planung. Zudem soll demnächst in Wien eine Zweigstelle entstehen. „Es war der Wunsch, sich kreativ zu verändern der dazu führte, mit einem modernen, aufstrebenden und innovativen Unternehmen einen neuen Weg einzuschlagen“, so Geschäftsführerin Christiane Kollarits.

Sobald es möglich ist, wird es ein Eröffnungsevent mit speziellen Angeboten und einem Rahmenprogramm geben.