Das heutige Gemeindeamt der Marktgemeinde Deutschkreutz in der Hauptstraße 79 ist bereits seit über 50 Jahren in Betrieb. „Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und nun sanierungsbedürftig. Unter anderem entsprechen die Fenster und die Elektro-Heizung einfach nicht mehr dem neuesten Stand. Außerdem haben wir keinen Platz für vernünftige Archive. Deswegen ist es an der Zeit ein nachhaltiges Projekt zu starten“, meint Bürgermeister Manfred Kölly.

In den vergangenen Wochen wurden Experten und Fachleute beauftragt, die einen Kostenvergleich für einen Neubau beziehungsweise eine Generalsanierung durchgeführt haben. „Falls ein Neubau in Frage kommen würde, benötigt die Gemeinde dafür einen entsprechenden Standort“, so Kölly.

Neubau mitten im Ortszentrum

Am möglicherweise künftigen Standort des neuen Gemeindeamtes. Bürgermeister Manfred Kölly am Hauptplatz. Anton Holzer

In Betracht würden ein Grundstück an der Kreuzung Hauptstraße und Langegasse sowie ein Grundstück direkt im Herzen des Ortes kommen, wo sich der Hauptplatz befindet.

Eine Kostenschätzung für einen zweigeschossigen Neubau am Hauptplatz – in dessen erster Etage sich ein großer Sitzungssaal, Büroräumlichkeiten der Gemeinde, Nebenräume und Büros für weitere Unternehmen befinden und in der zweiten Etage sechs Wohnungen untergebracht sind – würde rund 2,5 Millionen Euro betragen.

„Der Stil des neuen Gemeindeamtes würde an die benachbarte Raiffeisenbank angepasst werden, damit ein harmonisches Bild entsteht. Durch das Gefälle vor Ort kann der Keller als Parkgarage umgebaut werden“, erklärt Kölly weiter.

Das Projekt würde der Ortschef in Kooperation mit der Projektentwicklung Burgenland durchführen wollen. Für die Baukosten müsste ein Kredit aufgenommen werden.

„Eine Sanierung des bestehenden Gemeindeamtes kostet ebenfalls rund 2,5 Millionen Euro. Die Entscheidung wird noch im Gemeinderat gefällt. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft hätte im Falle eines Neubaus Interesse daran, aus dem alten Gemeindeamt Wohnungen zu machen“, so Kölly. Der Hauptplatz würde im Falle eines Neubaus ebenfalls verlegt werden.