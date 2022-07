Dominkovits neuer Vizestadtchef in Oberpullendorf

Werbung

Nach dem Rücktritt von Elisabeth Trummer als Vizebürgermeisterin von Oberpullendorf wurden einige Personalrochaden innerhalb der SPÖ notwendig. Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde der bisherige Stadtrat Nikolaus Dominkovits von seiner Fraktion einstimmig zum neuen 1. Vizebürgermeister gewählt.

„Ich danke meiner Fraktion für das Vertrauen und bedanke mich auch bei meiner Vorgängerin Elisabeth Trummer. Gemeinsam mit meinem Team bin ich mir sicher, dass wir – auch gemeinsam mit dem Bürgermeister – für die Oberpullendorferinnen und Oberpullendorfer und die Stadt gute Arbeit leisten werden, damit Oberpullendorf wieder den Stellenwert erhält, den es verdient“, meinte Dominkovits nach seiner Wahl.

Jürgen Perkovits neu im Stadtrat

Als Stadtrat folgt ihm Jürgen Perkovits nach, er wurde ebenfalls einstimmig von der SPÖ-Fraktion gewählt. Da Elisabeth Trummer auch ihr Gemeinderatsmandat zurücklegte, wurde Josef Hofer als Gemeinderat für die SPÖ-Fraktion angelobt.

Im Gemeinderat . Bürgermeister Hannes Heisz gratulierte Nikolaus Dominkovits zu seiner neuen Funktion als 1. Vizebürgermeister. Foto: BVZ

Ersatzgemeinderätin für die SPÖ bleibt Maria Schlögl. Auch in Ausschüssen gab es Veränderungen. So wird der neue Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits im Ausschuss für Soziales und Gesunde Stadt, im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vertreten sein. Außerdem wird er als Delegierter in den Tourismusverband Mittelburgenland-Rosalia, in den Abwasserverband und zum Städtebund entsandt.

Im Prüfungsausschuss wird Dominkovits zum Obfraustellvertreter, im Bauausschuss für die Sanierung der Mittelschule zum Obmannstellvertreter.

Rudolf Mörk wird für die SPÖ im Prüfungsausschuss vertreten sein, Josef Hofer im Kulturausschuss.

