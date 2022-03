Schwer verletzt Arbeiter stürzte in Kaisersdorf vom Dach

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Vor Ort: Der Notarzthubschrauber. Foto: Baldauf

Ein Mann ist am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in Kaisersdorf (Bezirk Oberpullendorf) aus rund fünf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins SMZ Ost nach Wien geflogen, berichtete die Landessicherheitszentrale.