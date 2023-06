Keramikatelier eröffnete

KAISERSDORF Für Sandra Buczolich wird der Alltag und die Arbeitswelt immer schneller und das passte für sie nicht mehr: „Ein selbstbestimmtes Leben sowie mehr Freizeit und Ruhepausen, wann immer ich es brauche, war mein Wunsch.“ Der Name „Down to Earth“ bedeutet für Buczolich, sich auf das Wesentliche zu beschränken: „So soll meine Zukunft ausschauen, deshalb dieser Name, den ich mir von meinem ältesten Kind Sina abgeschaut habe. Sina praktiziert Yoga unter diesem Namen.“ Auf die Frage, warum sie sich für Keramik entschieden hat, antwortet die Künstlerin schmunzelnd: „Weil ich nicht stricken kann. Ich habe die Landesfachschule für Keramik und Ofenbau in Stoob absolviert. Mit einem in der Natur vorkommenden Rohstoff zu arbeiten und damit einen langlebenden Gebrauchs- oder Dekorationsgegenstand herzustellen ist ein wunderschöner Gedanke. Der ganze Vorgang vom Lehm bis zum fertigen Produkt ist spannend.“ Für Buczolich ist das Besondere am Werkstoff Ton, dass dieser sehr geduldig ist und sich viel gefallen lässt: „Und er hat trotzdem einen starken und eigenwilligen Charakter.“ In der Werkstatt werden ausschließlich Unikate angefertigt, Häferl, Müslischüsseln oder Duftlampen. Vom rohen Ton bis zum fertig gebrannten Produkt dauert es rund drei bis vier Wochen. Die Stücke werden mindestens zwei Wochen getrocknet. Auch Kurse werden im Keramikatelier angeboten. „Es macht Freude, Menschen zu motivieren, wieder mit den Händen zu arbeiten und kreativ zu sein. Zu beobachten, wenn die Kursteilnehmer kommen, gestresst und hektisch von Arbeit und Alltag, und nach zirka 30 Minuten kehrt Ruhe und Gelassenheit ein, spätestens dann, wenn beide Hände mit Ton beschmiert sind, fühlen sie „Down to Earth“„ erzählt sie.

