Startschuss für Feuerwehrhaus

Am Freitag fand in Lackenbach der Spatenstich für den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses statt. Über einen Um- bzw. Neubau des Feuerwehrhauses sei schon in den vergangenen 35 Jahren nachgedacht worden, berichtete Bürgermeister Christian Weninger. Er freue sich „jetzt eine moderne und zukunftsgerechte Lösung gefunden“ zu haben. Unter den Ehrengästen war auch Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner, der seit zwei Jahren auch Landesfeuerwehrreferent ist. Er betonte das Engagement der Feuerwehr und die Wichtigkeit der Aufgaben, die die Feuerwehr übernimmt.

Errichtet wird das neue Feuerwehrhaus auf einem zirka 530 m² großen Grundstück am Ortsrand neben dem Bahnhof in Zusammenarbeit mit der Projektentwicklung Burgenland (PEB), die die Planung und Finanzierung organisiert. Das Gebäude besteht aus Erd- und Obergeschoß. Das Obergeschoß wird über ein innenliegendes Stiegenhaus erschlossen. Die Fahrzeughalle wird mit vier Sektionaltoren und einem Lager in der Galerie ausgestattet. Weiters befinden sich der Technik- und Atemschutzraum sowie die Werkstatt in der Fahrzeughalle. Südöstlich ist ein Waschplatz neben dem Feuerwehrhaus vorgesehen.

Im Erdgeschoß entstehen Umkleideräume für Damen und Herren sowie Sanitärräume, wobei das Damen-WC behindertengerecht gebaut werden soll. Bereitschafts- und Kommandoraum dürfen ebenfalls nicht fehlen. Im Obergeschoß befinden sich nach der Fertigstellung ein Schulungs- und Feuerwehrjugendraum sowie Büros und Sanitäranlagen. Am Dach wird sich eine Photovoltaikanlage befinden, das Gebäude wird in Massivbauweise mit Beton und Ziegel sowie einem Domico-Dach errichtet. Geheizt wird mittels einer Wärmepumpe sowie Fußbodenheizung im Kommandotrakt, in der Halle entsteht ein Heizgebläse.

Die Errichtungskosten betragen rund 2,5 Millionen Euro brutto Die Fertigstellung ist für Jänner 2024 geplant, wenn die Feuerwehr Lackenbach als drittälteste Feuerwehr des Landes ihr 150 Jahr-Jubiläum begehen wird.

