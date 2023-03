Neuer Stützpunkt der Baudirektion in Stoob

Werbung

Der zukünftige Standort soll im Endausbau Platz für bis zu 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten. Der neue Standort soll für die Region neue Impulse bringen. „Um künftige Herausforderungen bestmöglich bewältigen zu können, errichten wir hier für den Bereich Bau und Betrieb die hierfür notwendige Infrastruktur inklusive einer angeschlossenen Prüfhalle für Schwerverkehrskontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit“, so Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner, der betonte, dass der Platz am bestehenden Standort in Oberpullendorf für die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu klein und in die Jahre gekommen sei und der Fuhrpark nicht mehr adäquat untergebracht werden könne. Es mussten bereits große Teile sämtlicher Arbeitsgeräte wie auch Maschinen im Freien abgestellt werden. Man habe vor mehr als zwei Jahren entschieden, einen Neubau – direkt an der B 50 und der Schnellstraße S 31 – zu errichten.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Der Geschäftsführer der Landesimmobilien Burgenland (LIB), Gerald Goger, erklärte, dass bei den Planungen besonderer Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt wurde. Vorgaben rund um die Themen Elektromobilität, Photovoltaik, Verwendung nachhaltiger Baustoffe und mehr wurden erfüllt. „Der neue Stützpunkt der Baudirektion ist ein wichtiger Beitrag für die Infrastruktur im Burgenland“, so Goger. Trotz generellen Baupreissteigerungen sei es durch partnerschaftliche Verhandlungen mit den bauausführenden Unternehmungen und umsichtiger Bauwerksoptimierungen gelungen, den vorgegebenen Kostenrahmen nicht zu überschreiten. Stoobs Bürgermeister Bruno Stutzenstein betonte: „Ich freue mich, dass in Stoob der neue Standort entsteht und dass nun nach der sehr planungsintensiven Phase der Startschuss für den Bau gefallen ist.“

Die Inbetriebnahme ist für Juni 2024 geplant. Im Endausbau soll der neue Stützpunkt auch eine Prüfhalle für Schwerverkehrskontrollen beinhalten. Es erfolgt eine Hybridbauweise aus Holz und Beton, die Wärmeversorgung erfolgt mittels einer Hackschnitzelheizung. Die Grundstücksfläche ist 25.440 Quadratmeter groß. Die Gesamtkosten (netto) belaufen sich auf 23.551.300 Euro.

