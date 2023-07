„Der Glücksgarten“ in Kobersdorf

Unter der Leitung von Regisseurin Agnes Pauer und Autorin und Pädagogin Sabine Rabel fand in Kobersdorf eine Theaterwoche statt. Bei den Kreativtagen waren Kinder von sechs bis zehn Jahren dabei. „Gemeinsam improvisieren und erzählen wir Geschichten. Wir feiern unsere Gefühle, spielen Szenen, denken uns Figuren aus und erwecken sie auf der Bühne zum Leben“, hieß es. Am Freitag zeigten die Kinder, was sie erarbeitet hatten. Das Stück „Der Glücksgarten“ wurde im Gemeindezentrum Kobersdorf von den sechzehn Kindern aufgeführt. Die Kinder erarbeiteten die Szenen, auch das Bühnenbild wurde von ihnen gestaltet. „Alle waren mit Feuereifer mit dabei“, meinte Agnes Pauer.