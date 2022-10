Praxisbuch in Neutal präsentiert: Ethik im Fokus

Werbung

In der Sport- und Kulturhalle Neutal präsentierte das Autorenteam Barbara Brüning, David Fuchs, Adele Grill, Andreas Huber, Barbara Michalitsch, Ruth Plankensteiner, Markus Prenner und Irina Wutzlhofer das neue Praxisbuch „Unterrichtsmodule für das Fach Ethik. Mensch – Natur – Gesellschaft“. (Trauner Verlag) Konzipiert wurde dieses für den Ethikunterricht in der Sekundarstufe II. Im Blickpunkt steht dabei, die Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken und Diskutieren über Lebensfragen und gesellschaftspolitisch relevante Themen anzuregen.

Ethik als Pflichtgegenstand wurde im Schuljahr 2021/22 in Österreich erstmals für alle Schülerinnen und Schüler, die keinen Religionsunterricht besuchen, eingeführt. Das Buch richtet sich an Ethik- und Religionslehrpersonen der Sekundarstufe II (Oberstufe), an Studierende des Faches Ethik/Philosophie sowie an alle, die einen Einblick in wichtige ethische Fragen gewinnen möchten.

„Dieses Praxisbuch ist das Ergebnis einer gelungenen Kooperation der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland mit Barbara Brüning, Absolventinnen und Absolventen des ersten Hochschullehrgangs Ethik der PPH Burgenland und dem Trauner Verlag, die gemeinsame Herausgeberschaft ein persönlicher als auch institutioneller Meilenstein“, so Coautorin Adele Grill, Leiterin des Hochschullehrganges Ethik der PPH Burgenland.

