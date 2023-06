Bezirk Oberpullendorf: Vier Jahre Haft für Schlepper

Am Vormittag des 8. November 2022 wurde eine Polizeistreife im Bezirk Oberpullendorf auf ein sichtlich überladenes Fahrzeug aufmerksam. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, der mutmaßliche Schlepper stieg aufs Gas.

Trotz widriger Sicht fuhr das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit durch Neckenmarkt und Horitschon und prallte dann gegen einen Zaun. Die im Laderaum hockenden 16 Flüchtlinge wurden herumgechleudert, sechs Personen wurden teils schwer verletzt.

Hintermann sollte Schlepper abholen

Der 23-jährige Lenker flüchtete und meldete sich bei seiner Schlepperorganisation. Daraufhin wurde einer der Hintermänner losgeschickt, um ihn zu holen. Es handelte sich um einen 47-jährigen Mann, der in Deutschland als Essenslieferant arbeitet und daneben in der Schlepperorganisation tätig war.

Sowohl der 23-Jährige als auch der 47-Jährige wurden am 8. November 2022 bei Horitschon verhaftet.

Beide wurden wegen Schlepperei angeklagt. Der 23-Jährige war in einer Verhandlung am 23. Mai zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte seinen Komplizen schwer belastet. Der 47-Jährige hatte hingegen behauptet, er habe nur „vier bis fünf“ Autos für die Schlepperfahrten organisiert.

Belastende Aussagen in Chatprotokollen

Dies widerlegte nun eine ermittelnde Kriminalbeamtin am Dienstag, 27. Juni: „Aus Chatprotokollen geht hervor, dass der Angeklagte auch als Vorausfahrer tätig war.“ Außerdem soll er Hotelzimmer und Sim-Karten für die Handys der Schlepper besorgt und die Reparatur der Schlepperfahrzeuge in einer Werkstatt in Ungarn organisiert haben.

„Es ging immer wieder um Reparaturen, weil diese Autos - entschuldigen Sie den Ausdruck - Leichen waren“, sagte die Kriminalbeamtin.

Hinterrad hing nur mehr an einer Mutter

Sie berichtete über ein Schlepperauto, einen roten Lieferwagen, bei dem ein Hinterreifen nur mehr an einer Radmutter befestigt gewesen sei. „Es war knapp vor einem gröberen Unfall“, so die Kriminalbeamtin. Der 47-Jährige habe dieses Fahrzeug gefilmt und an seinen Partner geschickt mit der Bemerkung: „Das Fahrzeug ist bereit.“

Der Angeklagte sei jedenfalls in der Schlepperorganisation „höherrangig“ tätig gewesen. Nach seinem Partner, mit dem er in Chats über die Honorare diskutierte, wird europaweit gefahndet.

Sechs Schleppungen mit Österreichbezug

Insgesamt wurden dem 47-Jährigen Beteiligungen an 28 Schlepperfahrten vorgeworfen, sechs davon ließen sich eindeutig Österreich zuordnen. „Er bekam grenznahe Standorte zugeschickt, darunter waren Neckenmarkt, Stoob und Lackendorf“, berichtete die Kriminalbeamte.

Gerade in diesem „Rayon“ habe es im Tatzeitraum viele Aufgriffe von Fremden gegeben. „Es wurden viele Personen ausgesetzt, man konnte sie nicht mehr einzelnen Schlepperfahrten zuordnen“, sagte die Ermittlerin. Auch sei es schwierig gewesen, die Flüchtling einzuvernehmen, weil sie offenbar rasch weiterreisten und nicht in Österreich blieben.

Verteidiger: „Er war kein Chef, sondern ein Schackl“

„Eindeutigere Chats als diese gibt es nicht“, fasste Staatsanwältin Petra Bauer zusammen. „Er ist eine Randperson, kein Chef, sondern ein Schackl“, meinte hingegen der Verteidiger.

Der 47-Jährige wurde wegen der sechs Schlepperfahrten mit Österreich-Bezug zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 1.000 Euro - Geld, das er von der Schlepperorganisation erhalten hatte - muss er an den Staat bezahlen. „Er war an der Schleppung von zumindest 50 Personen beteiligt“, sagte die Richterin und lobte die Auswertung der Chatprotokolle durch die Polizei.

Das Urteil ist rechtskräftig.