Platz genug also für die sechs Familienmitglieder. Auf die Frage, ob es denn in dem Anwesen ohne die sonst üblichen Besucher, Hochzeiten und Konzerte nicht fast gespenstisch ruhig sei, antwortet Schlossherr Heinz Schinner: „Arbeit gibt es immer und unsere kleine Enkeltochter bringt viel Leben in die Schlossmauern.“ Trotzdem hoffe man natürlich, dass die bereits geplanten Hochzeiten in den nächsten Monaten stattfinden können.