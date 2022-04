Investitionen in die Zukunft

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Litzelsdorf kamen Mitte April bei einer Gemeindeversammlung zusammen.

Getroffen wurde sich im Turnsaal der Volksschule. Im Rahmen der Versammlung wurden zuerst die im vergangenen Jahr umgesetzten Projekte vorgestellt. Anschließend gab es eine Vorschau auf jene, die dieses Jahr folgen.

Im Rahmen dessen wurde auch das Bürgerbeteiligungsprojekt – Photovoltaikanlage präsentiert und genauer darüber informiert.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger waren bei der Gemeindeversammlung im Turnsaal der Volksschule Mitte April anwesend. Foto: BVZ

Anschließend wurde noch die neue Ortschronik vorgestellt. Einige der anwesenden Bürger durften sich im Rahmen der Versammlung auch über eine Ehrung freuen. Die Geehrten erhielten außerdem ein ganz besonderes Geschenk von der Gemeinde, mehr dazu später.

Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekt

Gerade in Zeiten, in denen die Energiekosten stetig steigen, versuchen immer mehr Gemeinden auf alternative Energieerzeugung umzusteigen. So auch Litzelsdorf, die Gemeinde zählt zu den Klima- und Energie-Modellregionsgemeinden. Ein Modell, dass es Familien und Unternehmen in der Gemeinde einerseits möglich macht, ihre geeigneten Dachflächen für die Montage von PV-Anlagen zur Verfügung zu stellen sowie andererseits eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Das Projekt wird gemeinsam mit dem Stegersbacher Unternehmen Solar One umgesetzt. Genauere Informationen können von all jenen, die nicht bei der Versammlung waren, auf dem Gemeindeamt oder direkt bei Solar One erfragt werden.

„Litschdoafa … und stolz drauf“

Wenn die Bürgerinnen und Bürger zukünftig gemeinsame Ausflüge unternehmen oder sich zu Veranstaltungen treffen, muss keiner mehr lang drüber nachdenken, was angezogen werden könnte. Immerhin gibt es jetzt eigene „Litzelsdorf-T-Shirts“ mit dem Slogan „Litschdoafa.. und stolz drauf“. Die ersten T-Shirts wurden bei der Bürgerversammlung verteilt. Das neue Outfit stieß auf jede Menge Begeisterung. Erstmalig tragen durften die T-Shirts einige der zuvor geehrten Bürger, auch Bürgermeister Jürgen Resch probierte eines.