Blitzschnelles Internet

Kommentar des Bürgermeisters, Christoph Krutzler.

Wiesfleck mit seinen Ortsteilen Schreibersdorf, Schönherrn und Weinberg zu der Wohlfühlgemeinde im Südburgenland zu machen, ist unser großes Ziel in den nächsten Jahren. Aus diesem Grund arbeiten wir intensiv an dem Ausbau unserer Infrastruktur, demnächst werden zwei weitere Ortsteile mit blitzschnellem Glasfaserinternet ausgestattet.

Durch die Neueröffnung eines Nahversorgers im November 2022 und der Neueröffnung eines weiteren Gasthauses in Wiesfleck, zählen wir zu den wenigen Gemeinden in unserem Land, die nun drei Gasthäuser und einen Nahversorger beherbergt. Auch unsere vielfältige Vereinskultur ist ein wichtiger Motor für ein geselliges Dorfleben, die Unterstützung in schwierigen Zeiten – Teuerungswelle - ist im Jahr 2023 ganz wesentlich.

Wohlfühlen bedeutet aber auch den entsprechenden Bedarf an leistbarem Wohnen bieten zu können, da ist die OSG im Burgenland der Garant dafür und so auch in Wiesfleck.

Miteinander Wiesfleck mit seinen Ortsteilen voranbringen - dafür arbeiten WIR in Wiesfleck.