Oberwart knackt die 8.000er-Marke

Lange Zeit galt die Stadt Oberwart nach Eisenstadt als zweitgrößte Stadt des Landes. Das war auch 2011 noch so, als Oberwart rund 7.135 Einwohnerinnen und Einwohner hatte und somit um ein paar mehr als Neusiedl am See. In den letzten zehn Jahren war es allerdings die nördlichste Bezirkshauptstadt, die deutlich schneller gewachsen ist, als die Südmetropole.

Mit Dezember hat Oberwart jetzt die 8.000er-Marke geknackt. „Die Stadt ist in den vergangenen 21 Jahren um rund 20 Prozent gewachsen“, erklärt Stadtchef Georg Rosner, der kürzlich mit Hanna Weiss die 8.000ste Bürgerin im Rathaus begrüßt hat. Die junge Mama ist mit ihrem Partner Sebastian Pichler und Sohn Leo aus der Steiermark nach Oberwart gezogen: „Wir fühlen uns hier sehr wohl. Oberwart liegt für uns zentral, wir können unsere Arbeitsplätze in der Region gut erreichen, die Stadt bietet viele Möglichkeiten und Freunde von uns wohnen auch schon hier. Das passt alles für uns.“

Foto: BVZ

Für Stadtchef Georg Rosner ist es keine Selbstverständlichkeit zu wachsen. Im Gegenteil, „es ist eine große Herausforderung“, so Rosner. „Wir sind ständig bemüht, passende Rahmenbedingungen für ein angenehmes Leben und Wohnen zu schaffen. Ein reges Vereinsleben, das große Sportangebot und die Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass in Oberwart keine Langeweile aufkommt“, ist Rosner überzeugt.

Ein wichtiger Player, um den Menschen auch genügend Wohnraum zu geben ist hier die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Insgesamt 1.640 Wohnungen und Reihenhäuser hat man im Bezirksvorort errichtet und ist somit Vermieter für über 3.700 Menschen. „Umgerechnet auf die Bevölkerung können wir sagen, dass 45 Prozent aller Oberwarterinnen und Oberwarter bei der OSG wohnen. Das macht schon ein wenig stolz“, zeigt sich OSG-Obmann Alfred Kollar zufrieden.

Doppelter Kraftakt

