Endlich Breitband in Schmidrait

50 Haushalte und Betriebe in Schmiedrait bekommen ab Herbst 2023 Zugang zu schnellem Breitbandinternet. Der Ausbau der Glasfaser erfolgt im gesamten Ortsteil und ersetzt eine bestehende Internetverbindung per Funk. „Schmiedrait macht mit dem Breitbandausbau einen weiteren Schritt in die technologische Zukunft. Was die Autobahnen in der Vergangenheit waren, sind Kommunikationsnetze heute. Leistungsfähige Telekommunikations-Infrastrukturen sind die Basis der Digitalisierung und somit ein wichtiger Standortfaktor“, sagt Bürgermeister Hans Unger.

„Wir freuen uns alle schon sehr auf das schnelle Internet über Glasfaser. Die Situation in den letzten Jahren hat uns die Bedeutung einer stabilen Internetleitung vor Augen geführt. Beginnend mit Home Office über Home Schooling, manche unser Studierenden sind sogar für Prüfungen zeitweise in andere Orte ausgewandert. Das neue Glasfaserinternet wird unser Leben erleichtern“, betont Ortsvorsteherin Daniela Pratscher.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.