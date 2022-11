Wirbel um Bestellung des Ortsvorstehers: Beschwerde Eingereicht

Werbung

Die Sitzung des neuen Gemeinderates in Hannersdorf ging zuletzt über die Bühne und hat nun ein Nachspiel.

Konkret geht es um die Bestellung der Ortsvorsteher, wo die Bürgerliste Burg-Hannersdorf-Woppendorf mit Wolfgang Muhr an der Spitze im Anschluss eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde des Land Burgenland einreichte.

Bürgermeister Gerhard Klepits (ÖVP) habe bei der Sitzung je einen Ortsvorsteher für Hannersdorf und Woppendorf ernannt, für den dritten Ortsteil Burg jedoch keinen. Dort werde er die Geschäfte selbst übernehmen. Für Muhr, der das Amt in der letzten Periode innehatte, ein Kritikpunkt: „Diese unterschiedliche Bestellung ist vermutlich nicht im Sinne der Gemeindeordnung, wie mir von der Aufsichtsbehörde zugesagt wurde und weshalb ich die Sache prüfen lassen möchte. Noch dazu kommt, dass die ÖVP kein Mandat im Ortsausschuss hat und der Bürgermeister nicht in Burg wohnhaft ist.“

Klepits wehrt sich gegen die Aussagen: „Für mich gibt es da keinen Wirbel. In Burg übernehme ich die Agenden, das kann ich als Bürgermeister. Ich habe dazu auch Rücksprache mit dem Land gehalten, wo mir das bestätigt wurde.“ Er wolle so das Vertrauen der Leute in Burg zurückgewinnen.

Seitens der zuständigen Gemeindeabteilung Burgenland heißt es auf BVZ-Nachfrage: „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann der Erledigung nicht vorgegriffen werden. Erst nach Einlangen schriftlicher Stellungnahmen und der Prüfung durch die Aufsichtsbehörde kann eine abschließende Beurteilung vorgenommen werden.“

