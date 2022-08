Baustellen in Oberwart lichten sich

Werbung

Nachdem man mit Lieferproblemen zu kämpfen hatte, ist die Sanierung des ersten Teilabschnitts der Semmelweisgasse seit wenigen Tagen endlich abgeschlossen. Die Straße ist wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Zuge des Projektes wurden der Regenwasserkanal, die Wasserleitung und die Straßenbeleuchtung erneuert. Außerdem wurde die Fahrbahn neu asphaltiert. Kürzlich abgeschlossen wurden auch die Arbeiten zur Sanierung der Ganghofergasse. Die Unebenheiten der Asphaltdecke des Straßenzuges wurden im Dünnschichtverfahren beseitigt. Auch neue Straßenbeleuchtungskörper wurden installiert.

Auch in Sachen Verkehrssicherheit hat man kürzlich Akzente gesetzt. Im Kreuzungsbereich Messelände/Feldgasse, wo es in den vergangenen Monaten zu zahlreichen Unfällen gekommen ist, wurde mit einer Stop-Tafel versehen. „Zuvor galt hier Vorrang geben, viele Autofahrer haben diese Regel locker gesehen oder die Tafel einfach übersehen“, erklärt Stadtchef Georg Rosner. Mit der Neuregelung der Kreuzung sollen in Zukunft weitere Unfälle verhindert werden. Im kommenden Jahr will man in diesem Bereich mit der Errichtung der Zufahrt zum Krankenhaus starten.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.