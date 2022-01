Feuerwehr Rechnitz präsentierte Jahresbericht

In der Vorwoche lud die Feuerwehr Rechnitz zur Jahreshauptdienstbesprechung ein. Dabei wurde ein großer Rückblick über das abgelaufene Kalenderjahr gegeben und auch das bereits begonnene Jahr besprochen.

Im vergangenen Jahr leisteten die Rechnitzer Kameraden rund 1.000 Einsatzstunden und noch 5.400 weitere Stunden an anderen Tätigkeiten. Unter anderem gehörte dazu die Austragung des Landesfeuerwehrleistungsbewerbes, der humanitären Hilfstransporte für die Erdbebenopfer in Kroatien und auch die Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen, Geräten und dem eigenen Feuerwehrhaus. Im vergangenen Jahr konnten von der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt drei Personen aus Notlagen gerettet werden. Umgerechnet auf 40-Stunden-Arbeitswochen ergibt sich somit ein Pensum an 160 Arbeitswochen an ehrenamtlicher Tätigkeit für die Rechnitzer.