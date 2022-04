Der Vergangenheit gestellt: Gedenkstätte für NS-Opfer

Vollbild

Offizelle Einweihung. Auch Landtagspräsidentin Verena Dunst war vor Ort und appellierte, dass die burgenländische Geschichte in jeder Gemeinde aufgearbeitet gehöre. Bürgermeister Wolfgang Koller: „In Zeiten der gesellschaftspolitischen Veränderung und einem Krieg in Europa ist es wichtig, an die Vergangenheit zu erinnern und auf gemachte Fehler aufmerksam zu machen.“ Andreas Lehner, Sieglinde Pfänder, Bürgermeister Wolfgang Koller, Horst Horvath, Elie Rosen, Manuela Horvath, Landtagspräsidentin Verena Dunst und Emmerich Gärtner-Horvath. Zahlreiche Vertreter der Volksgruppen, darunter auch BUKV-Obmann Ludwig Frauer, kamen zur Einweihung der Gedenktafel nach Kemeten. Im Gedenken. Elie Rosen, Horst Horvath, Matthias Platzer, Sieglinde Pfänder, Christian Drobits, Verena Dunst, Emmerich Gärtner-Horvarth und Wolfgang Koller. Elie Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinden Graz, Pfarrerin Sieglinde Pfänder und Emmerich Gärtner-Horvath, Beiratsvorsitzender der Volksgruppe der Roma führten den Gedenkmarsch an. Landtagspräsidentin Verena Dunst zündete an der Erinnerungsstätte eine Kerze an. Leon Berger Band untermalte die Gedenkfeier musikalisch. Martin Horvath, Markus Sarközi, Josef Schmidt und Leon Berger. Im Gedenken an die Opfer des Nazionalsozialismus versammelten sich viele Gäste bei der neuen Erinnerungsstätte in Kemeten. Im Gedenken. Elie Rosen, Horst Horvath, Matthias Platzer, Sieglinde Pfänder, Christian Drobits, Verena Dunst, Emmerich Gärtner-Horvarth und Wolfgang Koller. Pfarrerin Sieglinde Pfänder, Romapastoral Manuela Horvath, Pfarrer Matthias Platzer, Elie Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinden Graz und Andreas Lehner, Vorsitzender der VHS der Roma.

