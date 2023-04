Ein konträres „Joker“ ziehen

Das vergangene Burgenlandliga-Wochenende war das der Nachzügler. Von den sieben bedrohten Teams punkteten sechs und einzig Kohfidisch konnte nach langer Überzahl mit dem 1:1-Remis in Andau nicht ganz so gut leben. Der Verlierer war indes der UFC Markt Allhau, der gegen Schattendorf mit 1:2 den Kürzeren zog und den entscheidenden Schritt in Richtung Ligaerhalt verpasste. Die restlichen Teams aus Güssing, Rudersdorf und Horitschon feierten überraschende Siege und gaben die Marschroute für das Saison-Finish gleich vor. Bis zuletzt wird das Rennen weitergehen und da drei Absteiger – vieles hängt in der Ostliga an Siegendorf und Draßburg – nicht unwahrscheinlich sind, stehen uns heiße Wochen bevor. Die Tendenz hierfür? Komplett offen, denn neuen Trainer-Impulsen in Horitschon oder Schattendorf stehen eingespielte Teams wie Rudersdorf und Güssing gegenüber. Wer den besseren „Joker“ zog wird sich in den direkten Duellen zeigen.