Solide Basis als erstes Plus

Seit knapp vier Wochen hat der USV Rudersdorf Klarheit, was die Liga-Zugehörigkeit 2022/23 betrifft. Nach dem 1:0 über Jabing war das Burgenlandliga-Ticket gebucht und die Feierlichkeiten starteten.

Langsam überwiegt nun die sportliche Vorfreude. Für den Traditionsverein, der in den 70er Jahren gar Teil der Regionalliga war, ist es nach über 25 Jahren Abstinenz eine Rückkehr in die höchste Amateurklasse des Landes. Dabei war es kein Jahr der Superlative, sondern eine Saison der Konstanz.

Nur drei Niederlagen in 30 Spielen sprechen für sich – beste Defensive und Offensive inklusive. Mit aktuell nur zwei Zugängen geht es nach oben und die Unkenrufe vieler schallen schon durch den südlichen Raum: Reicht das so auch?

Es muss so reichen! Und selbst wenn bei einem etwaigen Abstieg nicht alle USV-„Juwelen“ zu halten wären (Fabian Wonisch, Lauro Sifkovits), ist das generelle Fundament da. So wäre der Fall kein tiefer. Und das ist als Landesligist schon ein Plus.