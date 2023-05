Vanessa Tuder neue Chefin der Jungen ÖVP Burgenland

Wechsel an der Spitze der Jungen ÖVP Burgenland. Vanessa Tuder ist Vizebürgermeisterin von Unterkohlstätten und wurde mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen zur neuen Landesobfrau gewählt. „Ich danke den Delegierten für ihr Vertrauen. Es wartet sehr viel Arbeit auf uns, in die wir mit voller Freude und Motivation starten wollen", sagt Tuder. „Als junges und frisches Team wollen wir mehr Platz für Begegnungen schaffen. Uns ist der gemeinsame Austausch besonders wichtig."

Und die ersten Projekte stehen schon an. „Wir haben viele Projekte, die wir noch vor unserer Sommertour auf den Weg bringen wollen. Die Vernetzung der Ortsgruppen und der inhaltliche Austausch haben oberste Priorität. Junge Menschen brauchen Orientierung, wenn es um ihre Zukunft geht. Sie sollen die Chance haben, ihren Horizont zu erweitern und dadurch herausfinden, wohin sich ihr Leben entwickeln soll, sagt die engagierte Landesobfrau.

Ex-Landesobmann wünscht dem neuen Team Glück

Der scheidende Landesobmann Sebastian Steiner bedankt sich für vier wundervolle Jahre an der Spitze der Jungen ÖVP und wünscht dem neuen Team alles Gute: "In den letzten Jahren konnten wir als Junge ÖVP viele Ideen und Projekte umsetzen. Sie waren geprägt von diversen Herausforderungen und vielen eindrucksvollen Ereignissen. Ich danke meinem Team für die hervorragende Zusammenarbeit und die unvergesslichen Erlebnisse. Dem neuen Team rund um Vanessa Tuder wünsche ich alles Gute, und ich bin davon überzeugt, dass sie mit der Jungen ÖVP voll durchstarten werden und sie in eine gute Zukunft führen“, betont Steiner.

„Die Junge ÖVP ist eine starke Kraft in unserem Land und innerhalb der Volkspartei. Ich gratuliere Vanessa Tuder zur Wahl. Sie wird eine verlässliche Stimme für die burgenländische Jugend sein und die neue Aufgabe mit viel Engagement ausüben“, betont Landesparteiobmann Christian Sagartz die wichtige Rolle der Jungen ÖVP.

