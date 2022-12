Geschichte ohne Tabus: Bücher setzen Denkmal

Werbung

Das „Anschlussdenkmal“ in Oberschützen gilt als einzigartiges NS-Denkmal in Österreich. Der monumentale Bau war lange Zeit umstritten und noch länger tabuisiert und dem versucht die Gemeinde in verschiedenen Projekten entgegenzuwirken.

Das von Historikerin Ursula Mindler-Steiner und Projektmoderator Walter Reiss herausgegebene Buch „Darüber reden...“ beinhaltet Eindrücke, Meinungen, Gedanken und Erinnerungen von Menschen, die in Oberschützen leb(t)en oder aus sonstigen Gründen den Ort besuch(t)en.

Das neue Buch zeigt Künstlerprojekte zum Anschlussdenkmal. Foto: Walter Reiss

Im Laufe der Zeit haben sich aber auch KünstlerInnen mit dem Denkmal beschäftigt und einen wichtigen Beitrag geleistet. Ursula Mindler-Steiner hat diese Auseinandersetzungen im Buch „Das „Anschlussdenkmal von Oberschützen“ zusammengefasst.

„Es war mir ein Anliegen, den Blick auf einen Bereich zu werfen, der sonst oft unbeachtet bleibt oder rasch vergessen wird: Die Kunst“, sagt Ursula Mindler-Steiner.

Unterschiedliche künstlerische Sichtweisen

„Es war mir wichtig, einen Überblick darüber zu geben, welche verschiedenen Ideen da entwickelt wurden. Auch wenn nicht alle Projekte verwirklicht werden konnten, so haben doch all diese KünstlerInnen einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass das „Anschlussdenkmal“ nicht völlig tabuisiert werden konnte“, sagt die Historikerin.

„Der Band zeigt, wie unterschiedlich diese künstlerischen Auseinandersetzungen sein können - vom Aquarell aus dem Jahr 1946 über verschiedene Aktionen beim Denkmal, bis hin zur Lyrik“, so Ursula Mindler-Steiner.

