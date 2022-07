Konkurs: Neue Wohnungen warten auf Gutachten

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Das Unternehmen IMMO-Sandy und Partner‘s aus Oberwart hat bereits 2020 begonnen, in Oberschützen Wohnungen, Reihenhäuser und Einfamilienhäuser zu bauen.

Bereits seit Mai läuft ein Konkursverfahren, das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Seitdem wird das Unternehmen vom Rechtsanwalt Wolfgang Steflitsch verwaltet. Von den zehn Wohnungen und 13 Reihenhäuser wurde nur eine Wohnung gekauft. Mit der einzigen Käuferin liegt allerdings eine vertragliche Vereinbarung vor.

Rechtsanwalt Wolfgang Steflitsch ist drauf und dran das gesamte Bauprojekt zu verkaufen. Bevor das allerdings geschehen kann, wird ein Gutachten des Bauprojekts benötigt. Der Rechtsanwalt hoffte auf einen Termin mit dem gerichtlichen Sachverständigen im Mai, dieser hat sich allerdings etwas weiter nach hinten verschoben.

„Die Bewertung des Objekts wurde durch den Sachverständigen angeordnet und läuft bereits seit Juni“, so der Rechtsanwalt Wolfgang Steflitsch. Bis das Objekt verkauft werden kann, dauert es also noch ein wenig. „Es laufen bereits alle Vorbereitungen, um zügig mit dem Verkauf beginnen zu können“, so Steflitsch.

Der Rechtsanwalt rechnet mit dem fertig ausgestellten Gutachten bis Mitte August. Danach soll das Projekt an einen Höchstbietenden verkauft werden. Sobald ein neuer Betreiber festgelegt wird, soll das Projekt dann fertiggestellt werden.

