Oberwart Blick in die Kasse bringt Transparenz

Lesezeit: 3 Min Carina Fenz

Einigkeit, wenn es um Transparenz geht. VP-Stadtchef Georg Rosner, SPÖ-Stadtrat Ewald Hasler und FP-Stadtrat Christian Benedek. Foto: BVZ

Z um dritten Mal in Folge veröffentlicht die Stadtgemeinde Oberwart einen Transparenzbericht. Der Bevölkerung will man damit einen umfassenden Blick in die finanzielle Gebarung der Stadt bieten.