Comback nach Abberufung: „Es ist mir eine Genugtuung“

Im Jänner 2016 trat Katja Massing ihren Dienst als Amtsleiterin der Stadtgemeinde an. Im Mai 2019 folgte dann ihre Abberufung ( die BVZ berichtete ). Der Gemeinderat hat sich damals mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Gründe sind bis heute nicht öffentlich bekannt.

Laut Paragraf 20 des Gemeindebedienstetengesetzes kann die Abberufung nur dann erfolgen, wenn „ein wichtiges dienstliches Interesse besteht“. SPÖ, FPÖ und Grüne wollten damals in mehreren Anfragen und mittels einer Aufsichtsbeschwerde klären, warum Rosner, dem Gemeinderat betreffend, der Absetzung wiederholt nicht den offiziellen Grund mitgeteilt habe. Eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist.

Etwas mehr als drei Jahre später, wurde Massing am Freitag von Bürgermeister Georg Rosner als SPÖ-Gemeinderätin angelobt und feierte somit ihre Rückkehr in die Stadtgemeinde. Massing hat den Einzug in den Gemeinderat durch das Vorzugsstimmenmandant der SPÖ geschafft und sich vom 25 Listenplatz vorgekämpft.

Ihre Rückkehr sei eine Freude und Genugtuung, sich nach ihrer ungerechtfertigten Absetzung wieder positiv für Oberwart einbringen zu können, so schrieb sie auf Facebook. Das bekräftigt sie auch Tage später: „Ich habe die Stadtpolitik in den letzten Jahren sehr intensiv aus der Distanz beobachtet und jetzt habe ich wieder die Gelegenheit mich selbst einzubringen“, erklärt Massing.

Für Stadtchef Georg Rosner (ÖVP) ein Beispiel, wie Demokratie funktioniert. „Katja Massing wurde in einem demokratischen Prozess als Amtsleiterin abgewählt und in einem ebensolchen als Gemeinderätin in ihr Amt berufen. Dass sie mit ihrer Expertise auch den Prüfungsausschuss leitet, kann kein Nachteil für die Stadt sein“, kündigt Rosner damit „eine gute Zusammenarbeit an“.

Massing will vor allem dafür Sorge tragen, dass künftig alle Beschlüsse - nach umfassender Information des Gemeinderates - auf fundierter Basis getroffen werden und „dann wird auch von meiner Seite die Zusammenarbeit gut funktionieren“, so Massing.

Eine Frage bleibt offen

