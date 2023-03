Erster Dunkin‘ Donuts im Burgenland

Donuts, Bagels und eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten – das bietet die erste burgenländische Dunkin‘ Donuts-Filiale, die Anfang April am ehemaligen Standort des Reisebüros „Tui“ im Einkaufszentrum eo eröffnet wird. Die amerikanische Kultmarke ist eine der weltweit führenden Kaffee- und Backwaren-Ketten. Ständig auf der Suche nach passenden Standorten, wurde man im Einkaufszentrum „eo“ in Oberwart fündig, heißt es seitens des Unternehmens.

Das Einkaufszentrum sei auch die „perfekte Location, um unser neues Store Konzept endlich auch im Burgenland umsetzen zu können und nun auch unsere burgenländischen Fans mit unseren leckeren Donuts und Kaffee bedienen zu können.“

Noch heute sind vielen die Bilder der Eröffnung der ersten Dunkin‘ Donuts-Filiale in Österreich, in der Wiener Mariahilfer Straße vor knapp zehn Jahren in Erinnerung. Wochenlang bildeten sich lange Warteschlangen, da das Interesse so groß war. Mittlerweile betreibt Dunkin‘ Donuts 19 Filialen in Österreich. Dass man die Kultmarke jetzt nach Oberwart holen konnte, ist für eo-Centermanagerin Alexandra Wieseneder eine kleine „Sensation“ und zeigt, „dass der Standort funktioniert.“

Dunkin‘ Donuts sucht noch nach MitarbeiterInnen

Groß ist die Freude auch darüber, dass man auf das neueste Konzept setzt. „Es wird Sitzbereiche geben, Self-Order-Terminals, aber auch einfach nur die Möglichkeit, unser Angebot To Go mitzunehmen“, heißt es seitens des Unternehmens auf BVZ-Anfrage.

Aktuell ist Dunkin‘ Donuts für seinen ersten Standort im Burgenland auch noch auf Mitarbeitersuche.

Mehr Infos dazu gibt es online unter www.dunkin.at/jobs.

