Georg Rosner: Die Innenstadt ist nicht tot

Oberwart soll wieder jenen Stellenwert erhalten, den es als regionales Zentrum und Bezirkshauptstadt auch verdient – vor allem was das Stadtbild und die Innenstadt betrifft: Das haben Sie 2012 im Zuge des Gemeinderatswahlkampfs gefordert, bei dem sich die Oberwarterinnen und Oberwarter und St. Martinerinnen und St. Martiner für ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Wie hat man in den letzten zehn Jahren den Stellenwert der Stadt steigern können?

Georg Rosner: In den vergangenen zehn Jahren ist vieles weiter gegangen. Es wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, sie alle zu nennen, würde hier den Rahmen sprengen. Aber wir haben in die Sanierung und den Ausbau der Infrastruktur (Wasser, Kanal, Straßenbeleuchtung, Straßenbelag) investiert, wir haben wichtige Projekte wie die Sanierung des Rathauses den Bau und Ausbau der Kinderkrippe, den Bau des Wirtschaftshofes, die Bürgerbeteiligung oder die Verlegung des Bauernmarktes in das Stadtzentrum umgesetzt. Oberste Priorität hat für mich, dass Oberwart eine lebens- und liebenswerte Stadt ist und das habe ich mit meinem Team in den vergangenen zehn Jahren geschafft.

Bleiben wir beim Thema Innenstadt. Ein, seit Jahren viel diskutiertes Thema, dass zwar „ausgelutscht“ ist, aber an Aktualität nichts verloren hat, im Gegenteil. Sie wollen die Innenstadt in Zukunft klimafit gestalten und haben dementsprechende Pläne präsentiert. Aber was soll diese Millionen-Investition bringen, wenn es Frequenzbringer, wie den Einzelhandel immer mehr an den Stadtrand zieht?

Georg Rosner: In Zeiten des Klimawandels bringt eine klimafitte Innenstadt allen was, vor allem unseren Kindern und Kindeskindern. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass immer alles so bleibt, wie es war. Die Stadtzentren verändern sich – nicht nur in Oberwart. Die Menschen haben hier ihren Wohnraum, es entstehen viele neue Siedlungsbauten. Dienstleister, Behörden, Gastronomie und kleine Fachgeschäfte prägen das Bild. Es geht darum, das Stadtzentrum attraktiv und einladend zu gestalten – das ist auch der klare Auftrag der BürgerInnen, die an der Bürgerbeteiligung teilgenommen haben.

Der Stadtgarten soll sich aktuell in eine grüne Oase verwandeln. Immer wieder kommt das Argument, dass man außer viel Beton nichts im Park sehen kann? Wie grün wird der Stadtgarten noch werden?

Georg Rosner: Hier bitte ich um Geduld, der Stadtgarten ist derzeit eine Baustelle, da ist es nachvollziehbar, dass Beton, Baugeräte, etc. ins Auge stechen. Der Bereich vor dem Stadtgarten ist der Platz für den Wochen- und Bauernmarkt, dahinter entsteht die grüne Oase.

Die zuletzt abgesagte Einkaufsnacht zeichnet für viele Bürgerinnen und Bürger ein Bild davon, dass die Innenstadt darniederliegt. Welche Akzente will man hier setzen, um die Gewerbetreibenden zu unterstützen, sich wieder besser zu vernetzen?

Georg Rosner: Das sehe ich nicht so! Die Innenstadt wird gerne totgeredet, aber wenn man mit offenen Augen durch das Stadtzentrum geht, dann erkennt man sehr schnell, dass das nicht der Fall ist. Wir sind bereit, die Wirtschaft zu unterstützen, wenn es Initiativen für einen gemeinsamen Auftritt oder einen Verein geben sollte. Wir setzen bereits Akzente mit der Neugestaltung des Stadtgartens und in weiterer Folge mit der Attraktivierung des Stadtzentrums.

Auch das Parken ist immer wieder Thema in der Innenstadt. Viele Anrainerinnen und Anrainer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter üben Kritik an zu wenig Parkplätzen, während es für Kundinnen und Kunden weniger ein Thema ist. Wie sieht ihr Plan hier aus?

Georg Rosner: Die Stadtgemeinde Oberwart stellt derzeit mehrere Parkflächen im Stadtzentrum gratis zur Verfügung, die anfallenden Kosten für die Anmietung übernimmt die Stadtgemeinde. Uns ist bewusst, dass ein Stadtzentrum Parkflächen benötigt und es gibt dahingehend Gespräche und Überlegungen. Aber, es wird in Zukunft einfach nicht mehr so sein, dass man immer direkt vor dem Büro, vor dem Geschäft, vor der Behörde parken kann. Dann muss man auch kurze Fußwege von zentralen Parkflächen in Kauf nehmen. Nur so gelingt es, das Stadtzentrum zu attraktivieren und vom störenden Autoverkehr zu befreien.

Der Neubau der Volksschule im Bereich des Sportplatzes steht kurz bevor. Gibt es Überlegungen, was mit dem dann alten Gebäude passieren soll?

Georg Rosner: Damit eröffnet sich die Möglichkeit, im Herzen von Oberwart den Bereich der Bundesschulen zu erweitern. Gespräche dazu laufen.

Mit der neuen Stockschützenhalle und den Tennisplätzen sind der Stadt Vorzeigeprojekte gelungen, die ihresgleichen suchen. Hinter vorgehaltener Hand ist auch der Neubau eines Fußballstadions immer wieder Thema. Wie weit sind diese Pläne fortgeschritten bzw. ist da überhaupt etwas dran?

Georg Rosner: Es hat diesbezüglich Überlegungen gegeben, das ist aber jetzt nicht spruchreif.

Gestern ist die 51. Inform gestartet. Aber wie viel Volksfest steckt noch in der Inform und welche Wünsche haben Sie, was die Weiterentwicklung der Inform angeht? Warum sollen die Oberwarterinnen und Oberwarter und St. Martinnerinnen und St. Martiner diese besuchen?

Georg Rosner: Oberwart ist ein Messestandort – dazu stehen wir. Es gab bezüglich Volksfest in den vergangenen Jahren so viele Versuche, ein attraktives Angebot zu schaffen. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Mir ist wichtig, dass alle Messen in Oberwart die Themen der Zeit treffen und damit das Interesse der Menschen wecken. Ich denke, dass das bei der heurigen Inform wieder gelungen ist und deshalb sollte man sie besuchen.

Stichwort Ärzte? Seit Monaten ist man seitens der Ärztekammer Burgenland auf der Suche nach einem vierten Allgemeinmediziner in der Stadt. Wie kann es sein, dass in einer Metropole, wie Oberwart, eine Kassenstelle unbesetzt ist und wie will die Stadtgemeinde initiativ werden?

Georg Rosner: Das ist ein Problem, das an der Wurzel zu packen ist und wir alleine nicht lösen können. Da spielen so viele Faktoren mit. Wir sind dabei zu erheben, was wir als Stadtgemeinde tun und beitragen können, damit diese Kassenstelle wieder besetzt wird und wir sind für Vorschläge offen.

Kinderbetreuung und Elementarbildung sind in der politischen Debatte meist Randthemen, nicht so in Oberwart. In der Kinderbetreuung ist man seit Jahren sehr gut aufgestellt, warum ist Ihnen das so ein wichtiges Anliegen und welche Akzente hat man hier gesetzt?

Georg Rosner: Oberwart wächst stetig, unsere Stadt ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort, es gibt viele Arbeitsplätze und Familien entscheiden sich, hier zu leben. Daher ist es wichtig, sie bei der Kinderbetreuung bestmöglich zu unterstützen und ein dementsprechendes Angebot zu schaffen. Wir erweitern ständig unser Angebot, haben die Kinderkrippe ausgebaut, bieten seit mehr als 20 Jahren eine Sommerbetreuung für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Und wir denken natürlich auch an die Zukunft, denn mit unseren Kinderbetreuungseinrichtungen wollen wir auch im pädagogischen Bereich immer mit der Zeit gehen und neue Modelle anwenden.

Es muss menscheln!

