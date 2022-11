„Ich bin kein Sesselkleber“: Georg Rosner über seinen Rückzug

Werbung

Auch wenn so mancher am Freitag der Vorwoche staunte, als es hieß, dass Georg Rosner seinen Posten als 2. Landtagspräsident an Walter Temmel übergibt, war es für den Stadtchef keineswegs eine Überraschung. Die Entscheidung sei schon länger gefallen, auch wenn es dann doch etwas schnell gegangen ist, meint Rosner. Er will jetzt seine ganze Kraft in die Arbeit für die Stadtgemeinde stecken.

Mit den veränderten Mehrheiten im Gemeinderat hat der Schritt zurück aber indirekt doch auch etwas zu tun, gibt Rosner zu. „Ich habe keinen ÖVP-Vizebürgermeister mehr, der mich bei Terminkollisionen vertritt und von denen hat es in den vergangenen Jahren mehr als genug gegeben“, erklärt Rosner weitere Beweggründe.

„Es war mit eine große Ehre das Amt des 2. Landtagspräsidenten in den vergangenen zwei Jahren auszuüben, immerhin ist es der höchste Posten, den die Opposition hat und genau das ist auch ein Grund, warum ich den Schritt zurück wage. Ständig entscheiden zu müssen, ob man zu Terminen in der Stadt geht oder seine repräsentativen Aufgaben im Land übernimmt, bringt einen laufend in den Konflikt mit sich selbst. Das wollte ich mir nehmen“, argumentiert Rosner.

Aber auch das Alter sei ein großer Faktor gewesen, der die Entscheidung leicht gemacht hat. „Ich bin 60 Jahre alt und ich bin kein Sesselkleber, der der nächsten Generation Chancen verbauen möchte“, so Rosner, der insgesamt acht Jahre als Abgeordneter im burgenländischen Landtag für die ÖVP war.

Schlussstrich

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.