Internat ist endgültig Stadtgeschichte

Eine Zitterpartie, die eigentlich keine war, ist mit 1. Juli jetzt zu Ende gegangen. Wie die BVZ berichtete , wurde der Verkauf des Internats an die Landes Immobilien GmbH (LIB) bereits am 19. Mai vom Gemeinderat — einstimmig — beschlossen.

Damals fehlte allerdings noch der Regierungsbeschluss, der mittlerweile ebenfalls gefasst ist. Hätte es diesen nicht gegeben, dann wäre der Verkauf rückabgewickelt worden, ein Umstand, der aber, so Stadtchef Georg Rosner, nicht eingetreten wäre, weil es sich nur um einen Formalakt gehandelt hat.

Bodenversiegelung soll vermieden werden

Für das Gebäude ist jetzt der Weg in eine neue Zukunft frei. Mit Bund und Land im Boot hat man den Wunsch der Volksgruppen, nach einem eigenen Haus, den richtigen Partner gefunden. Für die Stadt der Vielfalt ein enorm wichtiger Schritt.

„In Oberwart leben Vertreter von vier Volksgruppen, drei christlichen Konfessionen und vielen weiteren anerkannten Religionsgemeinschaften friedlich miteinander. Sie sind die Säulen der vielfältigen und kulturellen Gemeinschaft in unserer Stadt“, erklärt Rosner, dem es auch wichtig ist das Gebäude zu revitalisieren und eine weitere Bodenversiegelung zu vermeiden.

Läuft alles nach Plan, könnte schon 2023 Baustart sein, kündigte auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an. Bis zum Besitzerwechsel wurden in den zwei bestehenden Speisesälen nach wie vor Schüler des Gästehauses und der EMS verköstigt. Auch in Zukunft soll im Gebäude die Versorgung mit Speisen für die Kinder und Jugendlichen stattfinden. Konzepte wie und wo diese Räumlichkeiten integriert werden können, werden derzeit erarbeitet.

Die Geschichte des städtischen Internats

Mehr als 40 Jahre lang war das Internat Zuhause unzähliger Schülerinnen und Schüler der früheren Bakip und jetzigen BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik). Mit dem Bau des architektonisch auffälligen Gebäudes in der Schulgasse wurde im Jahr 1975 begonnen — nach den Plänen der Architektengruppe Schober-Christoph.

Der Betrieb wurde mit dem Schuljahr 1976/77 aufgenommen. Im Mai 2016 - das Gebäude war nach 40 Jahren für den Internatsbetrieb nicht mehr zeitgemäß - wurde im Gemeinderat der Neubau eines Internatsgebäudes mit Platz für 180 Schülerinnen und Schüler beschlossen.

Gemeinsam mit der OSG und den finanziellen Mitteln von Land und Bund hat man 2018 das neue Internat in der Dornburggasse eröffnet, welches von der Gästehäuser Burgenland GmbH betrieben wird. 2021 hat diese auch die Essenversorgung der Internatsschüler übernommen.

