Nach tödlichem Unfall: Ruf nach Zubringer wird immer lauter

Eine schwer verletzte Person und am Dinetsga sogar eine Tote forderten zwei Verkehrsunfälle in den vergangenen sieben Tagen im Bereich der Feldgasse/Messelände. An besagter Stelle kam es in den letzten Jahren immer wieder zu schweren Unfällen. Im Sommer des Vorjahres hat die Stadtgemeinde darauf reagiert und Stop-Tafeln aufgestellt. „Zuvor galt hier Vorrang geben, viele Autofahrer haben diese Regel locker gesehen oder die Tafel einfach übersehen“, erklärt Stadtchef Georg Rosner. Mit der Neuregelung der Kreuzung wollte man in Zukunft weitere Unfälle verhindern, „aber auch mit dem ganz klaren Ziel, den Kreuzungsbereich in weitere Folge durch den Bau des Zubringers zum neuen Krankenhaus zu entschärfen“, so Rosner. Jener Unfall am Dienstag lässt den Ruf der Stadt, nach dem Bau des Zubringers wieder lauter werden. Das Land Burgenland hat sich nämlich vor einigen Wochen (die BVZ berichtete) gegen einen Baubeginn ausgesprochen, zumindest so lange, bis man die Pläne für die Nachnutzung des alten Krankenhauses genauer kenne und so lange bleibt die Straße auch im Eigentum der Gemeinde. Für Rosner trotzdem kein Grund, den Druck in Richtung Land zu erhöhen. Sein Argument: Das Land habe den Kreisverkehr auf der B63a errichtet und das neue Krankenhaus gebaut. Dementsprechen groß sei, so Rosner, das Verkehrsaufkommen. „Als Bürgermeister kann ich hier nicht länger die Augen verschließen, es herrscht dringender Handlungsbedarf, um solche Unfälle zu vermeiden.“

Land verweist auf die Gemeinde

Seitens des Landes verweist man aufgrund der Eigentumsverhältnisse der Straßenzüge auf die Zuständigkeit der Gemeinde. „Zur Gesamtverkehrskonzept-Thematik in der Stadt wird es in nächster Zeit aber weitere Gespräche geben“, so Baudirektor Wolfgang Heckenast.

