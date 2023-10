Oberwart: Pink-Ribbon-Aktionstage am 11. und 14. Oktober

Bereits seit 2009 finden im Oktober im eo Einkaufszentrum Oberwart die Pink-Ribbon-Aktionstage statt. Seit 2010 initiiert Pink-Ribbon-Botschafterin Elisabeth Schranz die Aktionstage. Elisabeth Schranz setzt sich seit vielen Jahren für die Anliegen von Brustkrebspatientinnen im Burgenland ein und lässt sich immer wieder Neues einfallen, um Spenden für den Soforthilfefonds zu sammeln. Unter anderem hat sie auch den Pink-Ribbon-Kinoabend ins Leben gerufen.

Der Pink-Ribbon-Kinoabend findet in diesem Jahr am 11. Oktober im Dieselkino Oberwart statt. Bereits zum 12. Mal organisiert Botschafterin Elisabeth Schranz den bewährten Filmabend. Unterstützt wird der Aktionstag vom „eo Oberwart“ mit Alexandra Wieseneder und dem Soroptimistclub Südburgenland Stegersbach. In diesem Jahr stehen gleich drei unterhaltsame und anspruchsvolle Filme zur Auswahl: Die Unschärferelation der Liebe, What's Love Got to Do With It und Divertimento. Der Kinoabend beginnt um 19 Uhr mit einem Sektempfang im Juice & Coffee (Obergeschoß im eo), um 20 Uhr ist der Filmbeginn. Karten können telefonisch bei Elisabeth Schranz (0664/431 50 66 ), im Dieselkino Oberwart (03352/31060), bei der Krebshilfe Burgenland (0650/244 08 21) oder bei den Centerinformationen im eo erworben werden.

Am 14. Oktober findet im eo Oberwart der Pink-Ribbon-Aktionstag statt. Der ganze Tag steht dabei im Zeichen der Krebsfrüherkennung und Vorsorge. Auf die Gäste wartet im Einkaufszentrum ein abwechslungsreiches Programm. Ab 10 Uhr stehen Ärztinnen und Ärzte den ganzen Tag für Informationen und Gespräche zur Verfügung. Ab 10 Uhr beginnt auch die Charity-Tombola, bei der jedes Los gewinnt. Bei der Perückenausstellung gibt es auch die Möglichkeit, verschiedene Perücken anzuprobieren. Erinnerungen, die man in den Händen halten kann, gibt es bei der Fotobox, die Künstlerin Petra Mark stellt ihre Kunstfotografie aus.

Ab 15 Uhr beginnt dann das Showprogramm, bei dem unter anderem die Musical-Kids Güssing auftreten werden. Anschließend gibt es Live-Interviews zur Gesundheits- und Krebsvorsorge bei der Frau. Durch den Informationsnachmittag führt Kristina Schranz. In Zusammenarbeit mit der Modefachschule Oberwart können wieder verschiedene Produkte, wie Sweater, Armbanduhren und Buttons im Pink-Ribbon-Look erworben werden. Auch die beliebten Punschkrapferl und Tonblumen aus „Heidis Ton- und Kreativkeller“ können zugunsten der Pink-Ribbon-Aktion gekauft werden. Am Ende der Veranstaltung werden pinke Wachsrosen von „Rosenkavalieren“ verteilt.