Sorge um Baumbestand im Stadtpark

Seit Wochen wird im Stadtpark, der zum Stadtgarten werden soll, gebaggert und gegraben. „Dabei werden alte Bäume massiv geschädigt“, kritisiert der GRÜNE Umweltschutzsprecher Wolfgang Spitzmüller.

„Rund um die mächtigen alten Stadtbäume werden tonnenschwere Steinpaletten gelagert, es fahren Straßenwalzen und Baumaschinen und schädigen so das jahrzehntealte Wurzelwerk. Das verkürzt die Lebenszeit der Bäume dramatisch, weil weder Regenwasser versickern noch Luftaustausch stattfinden kann“, warnt Spitzmüller.

Für Spitzmüller steht fest: Der kleine Holzzaun rund um die Bäume sei völlig unzureichend, es brauche mindestens eineinhalb Meter Abstand zu den äußersten Zweigen, denn bis dorthin wachsen unterirdisch die Wurzeln. Auch in den sozialen Netzwerken wurde dieser Tage heftig darüber debattiert. Für Spitzmüller, der abermals ein Baumschutzgesetz fordert und hier die Landes-SPÖ am Zug sieht, soll sich die Stadt zumindest an ÖNORMEN halten und ausgebildete Fachleute bei Baumaßnahmen zurate ziehen.

Eine Forderung, die man, so Stadtchef Georg Rosner (ÖVP), sehr wohl umsetze. „Wir haben zwei Fachleute im Team, die alles dafür tun, den Bäumen während der Bauzeit so wenig Stress, wie möglich zuzumuten. Die Wurzeln wurden mit Nährstoffen versorgt, die Bäume werden laufend gegossen und gedüngt“, weist Rosner auf die Bemühungen der Stadt hin, den Baumbestand zu erhalten. Trotzdem, so Rosner, müsse man die Wege befestigen und das gehe nicht ohne schweres Gerät. Bis zur Fertigstellung des Stadtgartens im September, will man übrigens auch weitere Bäume pflanzen.

