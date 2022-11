SPÖ sorgt für erste Ehekrise bei Budgetdebatte

Werbung

Wenn sich am Dienstag Bürgermeister Georg Rosner und Manuela Horvath, Mario Raba und Thomas Kiss (alle ÖVP) mit Vizebürgermeister Michael Leitgeb und Christian Dax und Marc Seper (alle SPÖ) an einen Tisch setzen, dann ist es das erste Zusammentreffen des neues Stadtrats.

Es sollte aber keine gewöhnliche Stadtratssitzung werden, sondern eine Budget-Klausur, zu der Stadtchef Georg Rosner geladen hat. Tags zuvor sorgte das Vorpreschen der neuen SPÖ-Spitze für Unmut beim Ortschef. Neo-Vize Michael Leitgeb und seine Stadträte Christian Dax und Marc Seper haben zur Pressekonferenz gebeten, um ihre Positionen für den Haushaltsvoranschlag 2023 darzulegen.

Man will eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien, bekräftigt man zuvor bei der SPÖ.

Es gehe um Themen für die Stadt und um Inhalte, die man ins Budget einarbeiten wolle. Beispielsweise eine Förderung für Landarztordinationen, ein Verkehrskonzept, einen Stadtradweg, Initiativen zum Ausbau des Wirtschaftsstandorts, neue Initiativen für Familien und Generationen und auch den Ausbau des Freizeitangebots. Alles schön und gut, meint VP-Stadtchef Georg Rosner darauf angesprochen, aber „Gemeinsamkeit schaut anders aus und ich war schon entsetzt und irritiert über das Vorgehen der SPÖ. Das ist nicht meine Art Politik zu machen. Ich habe zu einer Klausur eingeladen, um unter anderem genau solche Themen gemeinsam zu besprechen“, zeigt sich Rosner verärgert.

Das sei kein Akt, so Rosner gewesen, der das Vertrauen fördere. „Wünsche kann man viele äußern, aber davor muss man über Fakten reden und die zeigen leider etwas ganz anderes. Alleine die Personalkosten steigen um 250.000 Euro pro Jahr an und dann sind da noch die steigenden Energiekosten“, spielt Rosner auf das enge finanzielle Korsett des künftigen Haushaltsbudgets an.

Für ihn nach wie vor an erster Stelle, der Bau des Bildungscampus, der einen großen Brocken im Budget verschlingen wird. Unterstützung wird es hier auch von der SPÖ geben, die das Projekt mittragen wird, allerdings, so Christian Dax „plädiert man für die Beauftragung eines Generalunternehmens, damit das Bauvorhaben möglichst transparent abgewickelt werden kann und die Stadtgemeinde die Kosten immer im Überblick hat.“

„Wünsche kann man viele äußern, aber davor muss man über Fakten reden und die zeigen leider etwas ganz anderes.

Georg Rosner, Bürgermeister (VP)

Einigkeit zwischen SPÖ und ÖVP herrscht auch darüber, dass man als Stadt in der Causa Ärztemangel initiativ werden müsse.

„Die Stadt ist eine der wenigen Gemeinden im Burgenland, die die Gründung beziehungsweise Übernahmen von Ordinationen durch Ärzte für Allgemeinmedizin mit einem Kassenvertrag nicht unterstützt. Dies soll sich nun ändern und soll dadurch die Suche nach Allgemeinmedizinern erleichtern“, fordert SPÖ-Stadtrat Marc Seper eine Förderung, um die Gesundheitsversorgung auch in Zukunft abzusichern.

Ein Thema, bei dem sich Stadtchef Georg Rosner gesprächsbereit zeigt. „In dieser Causa war ich auch nicht ganz untätig und habe bereits Gespräche mit der Ärztekammer geführt. Wir müssen Anreize schaffen, aber das größte Problem ist, dass die Kassentarife im Burgenland die schlechtesten in ganz Österreich sind und sich auch dahingehend etwas ändern muss“, legt Rosner seinen Standpunkt klar. Das Thema der vierten unbesetzten Kassenstelle, sei so SPÖ-Stadtrat Marc Seper, ein ganz großes in der Bevölkerung.

„Es gibt lange Wartezeiten und auch die Unzufriedenheit bei den Medizinern ist bemerkbar. Hier muss ein attraktives Paket geschnürt werden“, betont Seper.

Leitgeb fordert Wirtschaftspark

Neo-Vizestadtchef Michael Leitgeb sind auch die Bemühungen um einen interkommunalen Wirtschaftspark in Oberwart ein großes Anliegen.

„Die Stadt hat die besten Voraussetzungen dafür, Wirtschaftsbetriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Hier werden wir auch Gespräche mit dem zuständigen Wirtschaftslandesrat forcieren, um uns in Stellung zu bringen“, kündigt Leitgeb an, der auch Innenstadtbetriebe künftig fördern möchte.

Berechtigt?

