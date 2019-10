“Mehr Türkis tut dem Land gut. Und dafür haben wir einen großartigen Mix an Kandidatinnen und Kandidaten gefunden, welche die Anliegen der Leute aus dem Bezirk Oberwart ins Landhaus tragen werden“, sagt VP-Landesparteiobmann Thomas Steiner bei der Präsentation des „Team Burgenland“ für den Bezirk Oberwart. An der Spitze steht der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner, der sich über das in ihn gesetzte Vertrauen freut. „Ich werde weiterhin mit vollem Engagement für den Bezirk arbeiten und ich freue mich, dass wir im Bezirk Oberwart ein so starkes Team mit engagierten Kandidaten haben“, so Rosner. Dieses Team besteht aus Marlen Varga, Hans Unger, Carina Laschober-Luif, Gregor Hafner, Barbara Baldasti, Florian Piff, Tanja Stöckl, Matthias Wukitsch, Maria Gollacz-Kristaloczi, Christoph Herics, Viktoria Müllner, Günther Knabel und Daniel Ziniel. Die Themen der Kandidaten reichen von Mobilität und Infrastruktur im ländlichen Raum bis hin zur Landwirtschaft und Bildung.

Steiner weist auch darauf hin, dass nur die Vorzugsstimmen entscheidend für die Mandatsverteilung sein werden.