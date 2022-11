Wirt „ziemlich angefressen“ wegen der Teuerung

Werbung

„Es darf nicht der Sinn sein, dass sich Betriebe, die bislang gut funktioniert haben, das Arbeiten nicht mehr leisten können“, sagt Raimund Schmidinger, seines Zeichens Oberwarts Stadtwirt. Auf Facebook richtet der Gastronom jetzt einen eindringlichen Appell an seine Kundinnen und Kunden aber auch an die Politik.

Der Stadtwirt brauchte, so Schmidinger, bisher 20.000 Euro für Energie- und Gaskosten im Jahr. Aufgrund eines Business-Energietarifs haben sich die Kosten für das Gasthaus jetzt verdreifacht. „Eine gigantische Summe für einen Mittelbetrieb“, die Schmidinger nicht an die Kunden weitergeben möchte.

60.000 Euro Energiekosten stehen 30.000 Euro Gewinn gegenüber

Sein Plan: Bis April hat der Stadtwirt jetzt nicht nur montags geschlossen, sondern auch dienstags. „Damit hoffen wir, dass wir rund 10.000 Euro an Energiekosten sparen“, erklärt er im Gespräch mit der BVZ. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn „bei rund 30.000 Euro Gewinn und einem Mehr an 60.000 Euro für Energiekosten, ist das auch noch ein großes Minus, das wir hier einfahren“, nimmt sich der Gastronom kein Blatt vor dem Mund.

Auch, was die Kritik an der fehlenden Unterstützung seitens der Politik angeht, will Schmidinger seinen Mund nicht mehr halten. „Die Klein- und Mittelbetriebe leben vom Mittelstand, Österreich lebt vom Mittelstand und wenn diese Mittelbetriebe wegbrechen, dann treffen wir uns allesamt bei Hilfsorganisation wieder und das wird dann für Österreich teurer“, zeigt sich Schmidinger „ziemlich angefressen“ von der Teuerung.

Er selbst könne nichts dagegen machen, sondern müsse es akzeptieren, aber den Kunden diese Preise weiterzugeben, stehe für ihn außer Frage. „Ein Strompreisdeckel wäre eine Option, aber auch die Abschöpfung der Gewinne. Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit und die gibt es nicht. Da helfen auch keine Unterstützungen, die man beantragen kann und in einem Jahr bekommt, weil dann wird es viele Betriebe nämlich nicht mehr geben“, argumentiert Schmidinger.

Photovoltaikanlage hilft nur bedingt

Apropos Förderungen: jene aus der Coronakrise haben ihm über eine schwere Zeit geholfen. „Wir haben einen Teil aber zum Glück auch in die Erweiterung der Photovoltaikanlage investiert, denn sonst würden wir jetzt noch schlechter dastehen“, erklärt Schmidinger.

Die extreme Teuerung ist es aber auch, die sich nicht nur auf den Energiepreis negativ auswirkt, sondern der Gastro ebenso im täglichen Einkauf große Sorge bereitet. Auch hier will der Stadtwirt mit einem Beispiel aufzeigen. „Bei drei Fritteusen brauche ich rund 50 Liter Fett in der Woche. Der Preis hat sich von rund 18 Euro auch verdreifacht. Würde ich das auf die Schnitzel umlegen, dann müsste ich fast 20 Euro für eines verlangen. Wie viele Leute dann noch essen kommen, kann sich jeder selbst ausmalen“, meint Schmidinger.

Ein Beispiel sei, so Schmidinger, auch das traditionelle Martinigansl, deren Zubereitung rund 14 Stunden braucht und dementsprechend viel Energie verschlingt. „Da hilft mir auch die größere Photovoltaikanlage am Dach nichts mehr, wenn ich das Gansl über Nacht im Dampfgarer hab“, erklärt er.

Darauf zu hoffen, dass es irgendwie weitergehe, sei ein Wunschdenken in der Politik. Er selbst habe sich vorgenommen, jetzt darüber zu reden.

