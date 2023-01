ÖVP startet ins neue Jahr Neujahrsempfang mit Ministerin in Oberwart

Lesezeit: 2 Min Carina Fenz

M it rund 600 Mitgliedern und Funktionären ist die ÖVP Bezirk Oberwart am vergangenen Freitag bei ihrem Neujahrsempfang in der Messehalle ins neue Jahr gestartet. Als Ehrengäste konnte Bezirksobmann Georg Rosner, der in seiner Ansprache unter anderem das gute Abschneiden der ÖVP im Bezirk bei den Gemeinderatswahlen ansprach, auch Bundesministerin Karoline Edtstadler sowie Landesparteiobmann Christian Sagartz herzlich begrüßen.