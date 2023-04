Rotenturm: UMIZ-4-Kids im „Osterhasen Wunderland“

Werbung

Wenn Ostern vor der Tür steht, darf eine Attraktion im Bezirk nicht fehlen: das „Osterhasen Wunderland“ in Rotenturm an der Pinka. Petra Stubics-Schönherr und Lydia Farkas sind die Organisatoren, die den Waldgarten des Gasthauses Farkas in ein Paradies für Jung und Alt verwandeln. Über 100 bunte Ostereier, Dekofiguren, Blumen, Spiele, eine Hüpfburg, bunte Luftballons und vieles mehr locken jedes Jahr unzählige Gäste an.

Mit von der Partie waren heuer auch wieder das Team und die Kids des Ungarischen Medien- und Informationszentrums aus Unterwart unter der Leitung von Ladislaus Kelemen und Katharina Dowas - mit einem eigenen Stand, wo man für mehrsprachige Unterhaltung sorgte. Die Organisatoren priesen Kinder- und Hörbücher in deutscher, ungarischer und kroatischer Sprache sowie den Jubiläumsband des Theatervereins Unterwart an.

„Osterhasen Wunderland“ noch bis 10. April geöffnet

Für die vielen jungen Besucher freilich das Highlight: der Besuch des Osterhasen, der täglich im „Wunderland“ vorbeischaut. Am UMIZ-Stand waren zudem ungarische Holzeier mit typischen Ostermotiven zu erwerben.

Als Zusatz zum Besuch im „Osterhasen Wunderland“, der am vergangenen Wochenende stattfand, veranstaltete die UMIZ-Gruppe am Montag noch einen kreativen Osternachmittag bei sich zuhause, wo sich die Kinder ebenfalls austoben konnten. Das Osterwochenende kann somit kommen!

Für alle, die es dem UMIZ in gewisser Weise gleichtun wollen: Das „Osterhasen Wunderland“ in Rotenturm ist noch bis Ostermontag, den 10. April, geöffnet - täglich von 13 bis 18 Uhr.

