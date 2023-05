Südburgenland: Ochsenhofer und Fazekas sind die beliebtesten Ärzte

Seit zwölf Jahren haben ÖsterreicherInnen die Möglichkeit, auf der Internetseite „DocFinder.at“ ihre Arztbesuche zu bewerten. Auf Basis dieses Feedbacks werden die beliebtesten Mediziner in jedem Bundesland einmal jährlich mit dem „Patients‘ Choice Award“ ausgezeichnet.

Aus dem Bezirk kletterten heuer Andreas Ochsenhofer und Andreas Fazekas auf der burgenlandweiten Beliebtheitsskala ganz nach oben. Fazekas, der seine Praxis in Rechnitz hat, schaffte es in der Kategorie Allgemeinmedizin auf den ersten Platz. Andreas Ochsenhofer, Internist und Primar der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus Oberwart, holte als beliebtester Kardiologe den ersten Platz.

Dr. Andreas Fazekas schaffte es in der Kategorie Allgemeinmedizin auf den ersten Platz. Foto: zVg Doc Finder

Die beiden Mediziner sind längst nicht die Einzigen aus dem Südburgenland, die beim Award mit dem positiven Feedback punkten konnten. Ramin Pourkhalil aus Oberwart und Doris Ulreich-Laussermayer aus Stegersbach holten sich in den Kategorien Chirurgie und Frauenheilkunde und Geburtshilfe jeweils den zweiten Stockerlplatz.

Unter die Top Drei, schafften es auch Augenarzt Wilfried Obermayer, der seine Praxis in Großpetersdorf betreibt und Hautarzt Kai Pleyer aus Oberwart.

Knapp den Stockerlplatz verfehlt, haben Josef Heimo Salzwimmer aus Jennersdorf und Roja Gabriel aus Güssing, die es in den Kategorien Gastroenterologie und Hepatologie und Kinder- und Jugendheilkunde auf den vierten Platz schafften.

