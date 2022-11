Neue Töne in der ÖVP

Werbung

Mit den Personalentscheidungen nach der Gemeinderatswahl überraschte Parteichef Christian Sagartz auch intern. Dass mit Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner einer der prominentesten Vertreter seinen Sitz im Landtag und noch dazu jenen des Zweiten Präsidenten räumt, sorgte prompt für Rätselraten.

Die Rochade geht in einem Monat über die Bühne: Am 3. Dezember soll Rosner auf ÖVP- Vorschlag Josef Korpitsch als stellvertretenden Obmann im Burgenländischen Müllverband ablösen; am 14. Dezember wird der Oberschützener VP-Bürgermeister Hans Unger als Nachfolger im Landtag angelobt und Walter Temmel übernimmt als Zweiter Präsident. Einstimmig wurde die Änderung im Landesvorstand abgesegnet. Im Anschluss musste Sagartz dennoch mehrmals betonen, dass es sich um keine direkte Folge der Wahl handle: Solche Wechsel gebe es immer wieder, „dieses Mal ist es mehr aufgefallen, weil es den Zweiten Landtagspräsidenten betroffen hat“. Deshalb auch das Rätselraten, weil im Vorfeld nichts auf einen Wechsel hingedeutet hat.

Auch Noch-BMV-Vize und Mogersdorf-Ortschef Korpitsch sagt im BVZ-Gespräch, er sei von einer Verlängerung seines Amtes ausgegangen, nehme die Entscheidung aber zur Kenntnis. Rosner selbst, der bei der Gemeinde-Wahl in „seinem“ Bezirk Oberwart als einziger ein leichtes Plus einfahren konnte, meint, der Wunsch sei von ihm gekommen: „Als Zweiter Präsident und Bürgermeister ist es schwer, alle Termine unter einen Hut zu bringen.“

Neuer Schwung nach den Gemeinderats-Verlusten

Rosner, der bei Vorzugsstimmen stets im vorderen Feld lag, hat mit seinen Meinungen nie hinter dem Berg gehalten. Bei der Gemeinderatswahl büßte er die absolute Mehrheit ein und ist in der Stadt mehr gefordert. Noch keine direkten Gründe für eine Ablöse, doch sehen Beobachter nach der Wahl Handlungsbedarf in der ÖVP. Große Änderungen sind vorerst nicht mehr geplant, inhaltlich soll sich aber viel bewegen, kündigte Sagartz an. Neben Sprechstunden in allen Bezirken soll es weitere Offensiven geben.

