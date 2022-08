HTL-Schülerinnen waren trotz Ferien fleißig

Werbung

Seit dem vergangenen Schuljahr werden Schülerinnen der HTL durch das Mentoringprogramm „Frauen in der Technik“ unterstützt. Das Ziel dahinter: Junge Frauen für technische Berufe begeistern und sie darin bestärken, in einem solchen Fuß zu fassen. Dazu werden die Schülerinnen von sogenannten „Role Models“ und Mentorinnen aus der Technik Branche unterstützt. Die Schülerin Rebecca Zapfel wird so von der Technikexpertin Elisabeth Rössner von Siemens begleitet.

Mitte August stattete die HTL-Schülerin, begleitet von Burgenlands Bildungslandesrätin Daniela Winkler, der HTL-Professorin Birgit Stephan und drei weiteren Schülerinnen der Abteilung Gebäudetechnik Siemens Wien einen Arbeitsbesuch ab. Nach der Begrüßung erhielten die Schülerinnen Einblicke in Neuheiten der Technikbranche, danach wurde das „Work/Inn“, das Büro der Zukunft besichtigt und der aktuelle Stand smarter und intelligenter Gebäudetechnik den Schülerinnen anhand des Siemens Hauptsitzes in Wien vorgeführt.

