Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass in der vierten und sechsten Station die Wände und Mosaike mit Nazisymbolen in grüner Farbe verunstaltet worden sind. „Ich war am Sonntag noch vor Ort, da wir ja derzeit die Stationen reinigen und sanieren. Da war noch alles in Ordnung“, so Luisser, der den Vorfall auch gleich der Polizei gemeldet hat.

Die Pfarre wird nun Anzeige erstatten. Auch die Gemeinde Pinkafeld hat Anzeige erstattte, da auch eine Ortstafel mit grüner Farbe beschmiert wurde.

„Die Wände der Stationen können wir sicher leicht reinigen. Leider wissen wir nicht, ob wir die Mosaike unbeschadet von der Farbe befreien können“, zeigen sich Fritz Luisser und seine Vereinskollegen, die sich seit Jahren für die Erhaltung der Kreuzwegstationen einsetzen, bestürzt über die Tat.