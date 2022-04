Pinkafeld Orgelweihe: „Königin“ wird geweiht

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Foto: Ralf Punkenhofer, Shutterstock.com

M it ihren 35 Registern zählt die neue Orgel in Pinkafeld zu den größten und vielseitigsten Instrumenten im Land. Am 23. April erklingt sie zum ersten Mal in der katholischen Stadtpfarrkirche.