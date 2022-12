Neubau des Kindergartens startet im Jänner

Werbung

Bereits im Sommer dieses Jahres kündigte Rotenturms Bürgermeister Manfred Wagner den Neubau des Kindergartens in Rotenturm an. Zu klein und zu alt sei der aktuelle Kindergarten, der sich in der Nähe des Schlosses befindet.

„Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es jemals schon einen anderen Kindergarten gab. Der aktuelle steht jedenfalls schon ewig und es wurde in den letzten Jahren immer deutlicher, dass wir einen neuen brauchen.“

Deswegen rief man sich auf den Plan und seit Kurzem steht fest: Der Neubau wird mit Anfang Jänner 2023 starten. Wagner: „Wir hatten zu Wochenbeginn, am Dienstag, eine Sitzung mit der Projektentwicklung Burgenland, die zuständig für das Ganze ist. Und dort haben wir alles besprochen.“

Der Terminplan lautet demnach wie folgt: Am 11. Jänner 2023 soll mit dem Abriss des alten Gebäudes gestartet werden. „Kurz davor, am 4. und 5. Jänner, wollen wir die beiden Kindergarten-Gruppen, die wir haben, umsiedeln. Sie werden für die Zeit der Bauarbeiten in der Mehrzweckhalle in Siget untergebracht. Außerdem gibt es eine Kinderkrippen-Gruppe, diese bekommt während der Bauzeit im Vereinshaus in Rotenturm einen Platz. Sie wollen wir bereits etwas vor den Kindergarten-Kindern umsiedeln“, so Wagner.

Bauzeit ein Jahr, Kostenpunkt 2,6 Millionen

Spatenstich für den Neubau ist dann nach den Abrissarbeiten Ende Jänner. Die Bauzeit schätzt Wagner auf rund ein Jahr: „Unser Ziel ist es jedenfalls, bis Mai 2024 den neuen Kindergarten zu eröffnen.“

Der wird dann über insgesamt vier Gruppenräume verfügen: jeweils einer für die beiden Kindergarten-Gruppen und einer für die Kids der Kinderkrippe. „Dazu kommt ein Ersatzgruppenraum, den es aktuell nicht gibt“, erklärt Wagner, „damit wir schnell reagieren können, wenn wir einmal Bedarf haben und nicht gleich wieder bauen müssen.“ Das neue Gebäude wird zudem mit dem Turnsaal der Volksschule nebenan verbunden werden.

Alles große Vorhaben, weiß der Ortschef. „Aber ich bin optimistisch, dass das nach dieser guten Planung einwandfrei abläuft. Ich bitte auch die Leute in Siget und die Vereine in Rotenturm für Verständnis, dass die Kinder während der Bauzeit in der Mehrzweckhalle und im Vereinshaus untergebracht sind.“ Die Kosten für das Großprojekt belaufen sich auf ca. 2,6 Millionen Euro. „Damit sind wir etwas unter der ursprünglichen Kostenschätzung von drei Millionen Euro.“

